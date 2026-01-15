단양 ‘근본이즘’ 여행지로 주목
유행보다는 본질 중시
충북 단양군은 유행보다는 본질을 중시하는 ‘근본이즘’ 여행지로 주목받고 있다고 15일 밝혔다.
근본이즘은 김난도 작가의 트렌드 코리아 2026에서 제시된 키워드로 유행을 좇기보다 오랜 시간 검증된 가치와 기원에 집중하려는 소비·여행 트렌드를 의미한다.
단양은 인위적으로 만들어진 관광지가 아닌 시간이 스스로 증명해 온 근본 있는 여행지로 존재감을 드러내고 있다.
단양을 상징하는 도담삼봉은 단양강 한가운데 솟은 기암괴석으로 계절과 시간에 따라 전혀 다른 표정을 보여주며 수백 년간 단양의 얼굴로 자리해 왔다.
절벽을 따라 이어진 단양강 잔도와 하늘 위에서 강과 산을 한 눈에 담는 만천하스카이워크 역시 과한 연출 없이 자연 그 자체로 깊은 인상을 남긴다.
유네스코 세계지질공원으로 지정된 단양은 수억 년에 걸쳐 형성된 석회암 지형과 동굴, 강과 산이 어우러진 지질학적 가치를 세계적으로 인정받았다.
군은 단양의 자연이 단순한 관광 자원이 아니라 보존과 공존의 가치를 지닌 살아 있는 유산이라고 평가하고 있다.
군 관계자는 “단양의 경쟁력은 자연이 중심이 되고 시간이 쌓이며 세대가 바뀌어도 다시 찾게 되는 지속성에 있다”며 “여행의 본질을 묻는 시대에 단양은 답이 분명한 곳”이라고 말했다.
단양=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
