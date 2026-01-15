하계U대회 1년 앞으로…세종시, 일상 속 탄소중립 전환 추진

위생 및 안전 점검을 강화하고 개방화장실을 확대한다.

도시 청결 활동이 시민운동으로 정착될 수 있도록 시민·기업·단체로 구성된 ‘환경 서포터즈’를 도입하는 한편 매달 ‘환경정비의 날’도 운영한다.

하계U대회 기간에는 세종을 찾는 선수단과 방문객, 시민들이 함께 즐길 수 있는 정원 서비스를 제공한다.

경기장과 선수촌 주변은 개최 종목을 상징 하는 테마정원을 조성한다. 도심 곳곳에 있는 회전 교차로의 경우 ‘ㅇ(이응)정원’으 로 조성해 방문객들에게 다양한 볼거리를 제공한다는 방침이다.

사업장 대기오염물질 배출시설에 대한 점검 강화, 미세먼지 고농도 시기에는 비상저감조치를 신속히 시행해 깨끗한 공기질을 확보키로 했다. 지역 내

생태복원대상지도 추가로 발굴해 건강한 생태계가 탄소흡수 기능을 유지할 수 있도록 관리한다.

전기차·수소차 등 무공해차 보급 확대를 통한 ‘탈탄소 녹색수송’ 전환도 추진한다.

그동안 녹지 향유권이 풍부한 녹색도시 조성에 집중했다면, 올해는 도시 곳곳에서 녹색문화를 느끼도록 만들겠다”고 말했다.