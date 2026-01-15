경찰 손가락 물어뜯어 절단시킨 20대 구속…만취 행패
제주에서 경찰관의 손가락을 물어뜯어 절단한 20대 남성이 구속됐다. 피해 경찰은 봉합수술을 받았다.
서귀포경찰서는 공무집행방해 혐의와 상해 혐의를 받는 A씨를 구속해 조사 중이라고 15일 밝혔다.
A씨는 지난 12일 오전 2시40분쯤 서귀포시 대정읍의 한 식당에 출동한 경찰 B씨의 손가락을 물어뜯은 혐의를 받는다. 영업이 종료됐음에도 귀가하지 않는다는 업주의 신고를 받고 출동한 B씨는 A씨를 제지하는 과정에서 중상을 입었다. B씨는 당시 장갑을 착용한 상태였으나 약지가 약 1.5㎝ 절단됐다.
B씨는 봉합수술을 받았으나 전치 4개월의 부상을 입었다.
A씨는 B씨와 함께 출동한 또 다른 경찰을 폭행한 혐의도 받는다.
경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.
