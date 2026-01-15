경찰 손가락 물어 뜯은 20대 유학생 구속
제주에서 경찰관의 손가락을 물어 뜯은 20대가 구속됐다.
제주 서귀포경찰서는 공무집행방해와 상해 혐의로 20대 남성 A씨를 구속해 조사하고 있다고 15일 밝혔다. 구속 사유는 도주 우려 등이다.
A씨는 지난 12일 새벽 2시쯤 대정읍의 한 식당에서 술에 취해 소란을 피우고, 신고를 받고 출동한 경찰관들을 폭행해 다치게 한 혐의를 받는다.
A씨는 경찰관 한 명에게 주먹질과 발길질을 하고, 다른 경찰관의 약지 손가락을 이빨로 물어 손가락 윗부분을 절단시켰다.
손가락이 잘린 40대 경찰관은 병원에서 수술을 받았지만, 접합이 불가해 봉합 처리만 받은 것으로 전해졌다. 해당 경찰관은 전치 4개월의 치료가 필요한 부상을 입었다.
A씨는 영미권 대학에 재학 중인 유학생으로 알려졌다.
