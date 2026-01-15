기차타고 오면 혜택 더…동해시 관광 인센티브 시행
강원도 동해시가 관광 활성화를 위해 15일부터 기차 연계 관광객 인센티브 이벤트 사업을 시행한다.
당일‧숙박 관광객에 주는 관광 인센티브에 더해 KTX 이음을 이용해 동해시를 찾은 관광객에게 추가 혜택을 주는 것이 특징이다.
시는 소규모 관광객 인센티브를 통해 당일 관광객은 1만원, 숙박 관광객은 1인당 2만원을 준다. 여기에 기차, 여객선을 이용하면 당일 관광객 5000원, 숙박 관광객에게 1만원을 추가로 지급한다.
이와 함께 서울역, 부전역에서 KTX 이음을 타고 와서 관광을 하면 기차 운임료의 절반을 더 지급한다.
가령 숙박 관광객이 서울역에서 출발해 동해역에 도착하는 열차를 이용하고 승차권을 인증하면 숙박 기본 인센티브 3만원에 기차요금 50%(1만5650원)를 더해 총 4만5650원의 혜택을 받을 수 있다.
소규모 관광객 인센티브 지원사업은 이달부터 12월까지 연중 상시 운영한다. 기차 연계 이벤트 지원사업은 3월 31일까지 시행한다. 두 사업은 예산이 소진되면 종료된다.
지원대상은 1인부터 10인 이하 소규모 단위의 관광객이다. 지역 유료 관광지와 무료 관광지 각 1곳을 방문하고 지역 식당을 이용하면 인센티브를 받을 수 있다.
시는 관광객의 재방문과 지역 내 소비를 활성화를 위해 기존 계좌이체 방식 대신 동해시 지역화폐인 동해페이로 인센티브를 지급한다. 신청과 문의는 시 관광마케팅팀으로 하면 된다.
이진화 관광과장은 “기차 연계 인센티브 지원사업을 통해 기차 여행의 낭만을 더해 관광객들이 동해에서 잊지 못할 시간을 보내길 바란다”며 “교통과 관광이 어우러진 다양한 혜택을 마련해 동해시에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
