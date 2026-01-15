전국 교육감들 “행정통합해도 교육자치·독립성 필요”
대구시교육청은 대한민국교육감협의회(회장 강은희 대구시교육감)가 최근 국회를 방문해 현재 추진되고 있는 대전·충남, 광주·전남 행정통합 특별법 제정 과정에 교육자치의 독립성과 자주성 보장을 요청했다고 15일 밝혔다.
강은희 회장과 김지철 충남교육감은 한정애 더불어민주당 정책위원회 의장과 신정훈 행정안전위원회 위원장을 만나 교육의 자주성·전문성·정치중립성이라는 헌법적 가치와 교육자치의 독립성 보장, 교육감 직선제 원칙 유지, 교육재정의 자주성과 감사의 독립성 확보, 행정통합 과정의 안정성 확보를 위한 경과 규정 마련 등을 전달했다.
또 재정분권 태스크포스(TF)팀 구성 시 교육재정 전문가를 협의회에서 추천할 수 있도록 요청했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
