경찰, ‘도서관 붕괴 사고’ 광주시종합건설본부 압수수색
발주처 광주시 상대 강제수사
“수사에 다소 시간 소요될 듯”
건설 노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 공사장 붕괴 사고를 수사중인 경찰이 공사 발주처인 광주시를 상대로 강제수사에 착수했다.
광주경찰청 수사본부는 15일 오전 광주시 종합건설본부에 수사관 20여명을 보내 압수수색 영장을 집행했다. 경찰은 이번 압수수색을 통해 광주대표도서관 공사 관련 서류 등을 확보한 것으로 전해졌다.
앞서 5차례에 걸쳐 시공사와 하청업체 등에 대해 압수수색을 실시한 경찰이 공사 발주처인 광주시를 상대로 강제수사에 나선 것은 이번이 처음이다. 광주시는 압수수색에 대해 이날 “경찰 수사에 적극 협조하고 있다”고 밝혔다.
경찰은 현재까지 공사 관계자와 광주시 공무원 등 22명을 입건하고, 24명을 출국금지 조치하는 등 수사를 확대하고 있다.
경찰 관계자는 “현재 진행중인 압수물 분석과 관련자 조사 등 경찰 수사 내용과 국립과학수사연구원, 관련 학회 등의 감정 결과를 검토해 최종 결과를 도출할 계획”이라며 “객관성과 정확성을 기하기 위해 불가피하게 수사에 다소 시간이 소요될 것으로 보인다”고 밝혔다.
지난달 11일 광주 서구 치평동 광주 대표도서관 신축 공사 현장에서는 건물 구조물이 무너져 내리면서 작업중이던 건설 노동자 4명이 매몰돼 숨졌다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
