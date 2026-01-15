엔씨소프트, 국내 개발사 2곳에 투자
엔씨소프트가 글로벌 퍼블리싱 사업 확장 및 신규 지식재산권(IP) 확보를 위해 2개의 국내 게임 개발사에 전략적 투자를 진행했다고 15일 밝혔다.
투자 대상은 ▲서브컬처 전문 개발사 디나미스 원과 ▲MMORPG 전문 개발사 덱사스튜디오다. 엔씨는 두 회사가 개발 중인 신규 IP의 판권을 확보, 글로벌 퍼블리싱 사업 확장과 국내외 개발 클러스터 확충에 속도를 높이겠다고 밝혔다.
디나미스 원은 서브컬처 장르 전문 개발사다. 현재 미공개 신작 ‘프로젝트 AT’를 자체 개발 중이다. 엔씨는 프로젝트 AT의 국내·외 퍼블리싱을 맡아 포트폴리오 다각화와 서브컬처 개발 클러스터 구축을 추진할 계획이다.
덱사스튜디오는 MMORPG 전문 개발 인력이 주축이 된 개발사로 높은 수준의 그래픽과 액션성을 지닌 신규 IP ‘프로젝트 R’을 개발하고 있다. 엔씨는 프로젝트 R의 국내·외 퍼블리싱을 담당한다.
엔씨 박병무 공동대표는 “이번 투자는 우수한 개발 히스토리와 실행력을 입증한 외부 개발사에 대한 전략적 투자”라며 “앞으로도 다양한 장르에 대한 투자를 지속하며 글로벌 퍼블리싱 경쟁력 강화와 장르별 개발 클러스터 확충에 집중하겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
