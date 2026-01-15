울산경자청, 혁신 플랫폼도약 선언
울산경제자유구역청이 기업과 인재가 함께 성장하는 ‘혁신 기반 플랫폼’ 전환을 선언했다.
울산경제자유구역청(울산경자청)은 개청 5주년을 맞아 올해 3대 역점 과제와 5대 투자 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.
울산경자청이 제시한 3대 과제는 외연 확장, 입주기업 혁신역량 강화, 전문성 강화다.
울산경자청은 지난해 경제자유구역 1차 추가 지정으로 전국 9개 경제자유구역청 중 5위 규모인 총면적 6.28㎢로 덩치를 키웠다.
올해는 산업부 3차 기본 계획과 지정 요건에 부합하는 2차 추가 지정 대상지 5곳을 발굴해 외연을 더 확장할 계획이다.
대상지는 KTX 역세권(도심융합특구), 다운혁신지구(도심융합특구), 인공지능(AI)에너지항만지구, 자동차일반산단, 강동관광단지 등이다. 오는 2월 ‘발전계획 최종 보고회’를 통해 권역별 확장 로드맵을 확정할 계획이다.
또 대중소 상생 투자 플랫폼 사업과 지역 대학 연계 지원 프로그램을 확대해 경제자유구역 입주 기업 성장을 뒷받침한다.
기존 핵심 산업(모빌리티, 신소재, 수소)에 해상풍력을 추가해 투자 유치에 속도를 낸다. 대중소 상생 플랫폼과 대학 연계 프로그램을 확대해 입주기업의 성장을 돕고, 산·학·연 협력 체계도 공고히 한다.
올해부터는 경제자유구역 추가 지정과 관련한 업무 연속성을 확보하기 위해 전문관 제도도 운영한다.
이 밖에 국제 학교, 국제 대학 및 연구 시설, 호텔·실버타운, 해외 도시 협력, 해상풍력 연관 산업 등 5대 투자 사업을 집중적으로 점검할 방침이다.
국제종합예술학교의 경우 학교와 재무적투자자와 부지확보 방안을 협의 중이며, 글로벌 공대 울산캠퍼스 설립은 게임·컨텐츠 분야의 국제캠퍼스와 연구소 설립을 논의 중이다.
호텔·실버타운은 KTX울산역 역세권 지구 호텔부지에 투자자 측과 협의를 지속하고 있다.
부유식 해상풍력 연관 기업 유치는 해상풍력 이 정부의 핵심 전략 산업에 추가될 것에 대비해 해상풍력 전력망·기자재 분야 기반 구축 등 연관 산업 생태계 조성과 기업 지원 제도를 준비하고 있다.
이경식 울산경자청장은 “세계적 기업과 창의적 인재들이 울산으로 몰려올 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
