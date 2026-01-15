아디다스골프, 2026 SS시즌 ‘오리지널스 골프’ 컬렉션 출시
아디다스골프가 2026 SSS시즌을 맞아 ‘오리지널스 골프(Originals Golf)’ 컬렉션을 새롭게 선보인다.
지난해 첫 출시와 동시에 골퍼들에게 높은 관심을 모은 오리지널스 골프 컬렉션이 이번 시즌 한층 더 새롭고 선명하게 재해석되어 돌아왔다.
새롭게 선보이는 SS26 ‘오리지널스 골프’ 컬렉션은 브랜드 헤리티지에 현대적인 스트리트 감각을 더해 골프의 전통적인 틀을 넘어 스타일과 문화를 중심에 둔 새로운 골프 라이프 스타일을 제안하며 골프 스타일에 문화적 감각을 더한 새로운 접근을 보여 준다.
이번 SS26 컬렉션은 ‘Escape the crowd’라는 핵심 메시지 아래 획일화된 골프 문화에서 벗어나 자신만의 플레이 리듬과 스타일을 찾고자 하는 골퍼들을 위해 출시됐다.
특히 미드 센추리 감성과 모던 미니멀리즘에서 영감을 받아 선명한 컬러와 엄선된 소재 그리고 필드 안팎을 아우르는 실루엣으로 페어웨이의 새로운 기준을 제시한다.
또한 골프를 단순한 스포츠가 아닌 자기 표현의 방식이자 문화적 태도로 해석하며 스타일을 통해 새로운 골프의 방향성을 제시한다.
한편 이번 컬렉션 출시와 함께 오프라인 매장도 순차적으로 오픈한다. 15일 신세계백화점 스타필드 하남점을 시작으로 16일 신세계백화점 타임스퀘어점, 2월 3일 신세계백화점 의정부점 매장이 차례로 오픈한다.
새롭게 재해석된 SS26 오리지널스 골프 컬렉션은 15일부터 공식 온라인 스토어와 아디다스 강남 브랜드 센터, 아디다스 골프가 입점 된 일부 백화점 및 공식 대리점을 통해 만나볼 수 있다.
