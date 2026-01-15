타이틀리스트, 긴 비거리+일관된 탄도 구현 ‘Pro V1x 레프트 대시’ 골프볼 출시
타이틀리스트가 더 빠른 듀얼 코어 기술과 향상된 공기역학 설계를 통해 더 긴 비거리와 더욱 일관된 탄도를 구현하는 신형 ‘Pro V1x 레프트 대시’ 골프볼을 출시한다.
이번 신제품은 약 4년에 걸친 연구 개발과 투어 검증을 통해 완성된 커스텀 퍼포먼스 옵션으로 더 빠른 볼 스피드와 향상된 비거리, 낮은 스핀, 높은 탄도의 조합을 원하는 골퍼를 위해 설계됐다.
타이틀리스트 골프볼 R&D(연구개발)팀 부사장 마이크 매드슨은 “타이틀리스트는 단순히 ‘새롭다’는 이유만으로 제품을 출시하지 않는다. 기존보다 반드시 더 나은 퍼포먼스를 제공해야 하고, 무엇보다 투어 선수들의 검증을 거쳐 입증되어야 한다”고 말했다.
투어에서 탄생하고, 투어에서 증명된 신제품 볼은 2018년, 투어 선수들의 니즈에서 출발해 커스텀 퍼포먼스 옵션으로 처음 개발됐다. 투어 레벨 선수들의 피드백을 기반으로, 티샷에서는 최대 비거리를 구현하면서도 그린사이드와 어프로치샷에서 요구되는 정교한 컨트롤과 뛰어난 스탑 컨트롤 퍼포먼스를 제공한다.
현재 Pro V1x 레프트 대시는 Pro V1과 Pro V1x와 함께 타이틀리스트 프리미엄 퍼포먼스 골프볼 라인으로 자리잡고 있다. Pro V1x와 유사한 높은 탄도, 풀 스윙 시 더 낮은 스핀, 그리고 더 견고한 타구감을 원하는 골퍼에게 적합하다.
더 빠르고 향상된 하이 그래디언트 듀얼 코어 설계를 통해 볼 스피드 및 비거리 향상, 더 빠른 하이 플렉스 케이싱 레이어로 스피드를 높이는 동시에 롱게임 스핀 감소, 더 얇아진 캐스트 우레탄 커버로 투어 레벨의 그린사이드 스핀과 컨트롤 구현, 348개의 사면체 딤플을 적용한 새로운 공기역학 설계로 비행 효율을 높이고 더욱 일관된 탄도를 제공한다.
현재 Pro V1x 레프트 대시는 타이틀리스트의 독자적인 골프볼 피팅 앱을 통한 피팅 중 약 6~8% 비율의 골퍼들에게 1순위 골프볼로 추천되고 있다.
이번 Pro V1x Left Dash에 대한 자세한 특징은 타이틀리스트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 1월 21일부터 타이틀리스트 공식 대리점 및 공식 홈페이지를 통해 구입 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사