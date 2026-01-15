타이틀리스트, 긴 비거리+일관된 탄도 구현 ‘Pro V1x 레프트 대시’ 골프볼 출시

타이틀리스트 신형 ‘Pro V1x 레프트 대시’ 골프볼. 타이틀리스트

더 빠르고 향상된 하이 그래디언트 듀얼 코어 설계를 통해 볼 스피드 및 비거리 향상, 더 빠른 하이 플렉스 케이싱 레이어로 스피드를 높이는 동시에 롱게임 스핀 감소, 더 얇아진 캐스트 우레탄 커버로 투어 레벨의 그린사이드 스핀과 컨트롤 구현, 348개의 사면체 딤플을 적용한 새로운 공기역학 설계로 비행 효율을 높이고 더욱 일관된 탄도를 제공한다.

현재 Pro V1x 레프트 대시는 타이틀리스트의 독자적인 골프볼 피팅 앱을 통한 피팅 중 약 6~8% 비율의 골퍼들에게