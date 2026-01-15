시사 전체기사

이창용 “한국은 채권국…대외자산 많아 금융위기 아냐”

입력:2026-01-15 12:20
수정:2026-01-15 12:32
공유하기
글자 크기 조정
이창용 한국은행 총재가 15일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 공동취재, 연합뉴스

이창용 한국은행 총재가 “우리나라는 대외 채권국이기 때문에 환율이 올라도 과거와 같은 금융위기는 아니다”고 15일 밝혔다.

이 총재는 대표 통화량 지표인 M2(광의통화)가 증가하며 달러 대비 원화 환율이 상승했단 지적을 두고는 “사실이 아니다”며 선을 그엇다.

외환 당국의 고강도 수급 안정화 대책 등으로 한동안 주춤했던 환율이 올 들어 상승세를 보이는 데 대해선 달러 강세와 엔화 약세, 지정학적 리스크를 그 이유로 들었다.

이 총재는 이날 서울 중구 한국은행 본관에서 금융통화위원회 본회의를 열고 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 진행한 기자간담회에서 이렇게 말했다.

이 총재는 “환율이 오르면 이익이 보는 사람도 있다”면서 “외화 부채가 많아서 그걸 못 갚으면 기업이 무너지고 부도가 나던 과거 상황과는 다르다”고 강조했다.

이 총재는 이어 “어려운 쪽은 서민들이라든지 내수 기업”이라며 “환율로 물가가 오를 수 있고 수입하는 분들도 어려워질 수 있어 바람직하지는 않다”고 덧붙였다.

이 총재는 “지금 우리나라에는 달러가 풍부하다”며 “환율이 오를 것으로 기대하고 현물 시장에서 달러를 팔지 않고 빌려만 주는 것이 문제”고 지적했다.

이 총재는 M2가 늘어나며 달러 대비 원화 환율이 상승했단 주장을 두고는 “한은이 돈 풀어서 환율 올랐단 이야기는 사실이 아니다”고 단언했다.

특히 이 총재는 “이 대답을 준비했다”며 “최근 가장 가슴 아프고 화도 나고 이상하게 생각하는데, 어떻게 이런 이야기를 데이터 확인 없이 할 수 있느냐”고 목소리를 높였다.

그러면서 “제가 취임 후 3년간 가장 많이 신경 쓴 것은 가계부채를 줄이기 위한 노력”이라며 “그 결과 M2 증가율이나 M2 수준은 이전에 비해 늘어나는 추세를 스톱시켰다. 재임 기간에 M2가 늘어나지 않았다”고 강조했다.

이 총재는 올해 초 환율이 오르는 원인과 관련해 “4분의 3 정도는 달러 강세와 엔화 약세, 지정학적 리스크가 있었다”고 분석했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대법 “피자헛, 가맹점주에 받은 차액가맹금 215억원 반환”
법원 “용인 반도체 클러스터 승인 적법”…환경단체 패소
베네수 임시 대통령 “트럼프와 협력의제 논의”
‘소비자 기만’ 지적 받은 쿠팡 쿠폰, 사용 기한 고작 ‘3개월’
‘소비자 기만’ 지적 받은 쿠팡 보상 쿠폰, 사용 기한 ‘3개월’
머스크 “테슬라 FSD 판매 중단…월 구독제로만 제공한다”
2위는 탄산음료…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’
美 대법원, 14일에도 상호관세 관련 판결 안 내려
국민일보 신문구독