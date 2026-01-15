이창용 “한국은 채권국…대외자산 많아 금융위기 아냐”
이창용 한국은행 총재가 “우리나라는 대외 채권국이기 때문에 환율이 올라도 과거와 같은 금융위기는 아니다”고 15일 밝혔다.
이 총재는 대표 통화량 지표인 M2(광의통화)가 증가하며 달러 대비 원화 환율이 상승했단 지적을 두고는 “사실이 아니다”며 선을 그엇다.
외환 당국의 고강도 수급 안정화 대책 등으로 한동안 주춤했던 환율이 올 들어 상승세를 보이는 데 대해선 달러 강세와 엔화 약세, 지정학적 리스크를 그 이유로 들었다.
이 총재는 이날 서울 중구 한국은행 본관에서 금융통화위원회 본회의를 열고 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 진행한 기자간담회에서 이렇게 말했다.
이 총재는 “환율이 오르면 이익이 보는 사람도 있다”면서 “외화 부채가 많아서 그걸 못 갚으면 기업이 무너지고 부도가 나던 과거 상황과는 다르다”고 강조했다.
이 총재는 이어 “어려운 쪽은 서민들이라든지 내수 기업”이라며 “환율로 물가가 오를 수 있고 수입하는 분들도 어려워질 수 있어 바람직하지는 않다”고 덧붙였다.
이 총재는 “지금 우리나라에는 달러가 풍부하다”며 “환율이 오를 것으로 기대하고 현물 시장에서 달러를 팔지 않고 빌려만 주는 것이 문제”고 지적했다.
이 총재는 M2가 늘어나며 달러 대비 원화 환율이 상승했단 주장을 두고는 “한은이 돈 풀어서 환율 올랐단 이야기는 사실이 아니다”고 단언했다.
특히 이 총재는 “이 대답을 준비했다”며 “최근 가장 가슴 아프고 화도 나고 이상하게 생각하는데, 어떻게 이런 이야기를 데이터 확인 없이 할 수 있느냐”고 목소리를 높였다.
그러면서 “제가 취임 후 3년간 가장 많이 신경 쓴 것은 가계부채를 줄이기 위한 노력”이라며 “그 결과 M2 증가율이나 M2 수준은 이전에 비해 늘어나는 추세를 스톱시켰다. 재임 기간에 M2가 늘어나지 않았다”고 강조했다.
이 총재는 올해 초 환율이 오르는 원인과 관련해 “4분의 3 정도는 달러 강세와 엔화 약세, 지정학적 리스크가 있었다”고 분석했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사