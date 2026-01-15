이현재 하남시장 “17년째 제자리 위례신사선 예타 통과해야”
15일 기자회견 열고 정부 결단 촉구
“위례신사선 하남 연장도 반영 필요”
이현재 경기 하남시장이 위례신사선 도시철도 건설사업의 예비타당성조사 통과를 촉구하며 정부와 관계기관의 책임 있는 결단을 요구했다.
이현재 시장은 15일 하남시청 본관 2층 상황실에서 성명서를 발표하고, 2008년 위례신도시 광역교통개선대책 확정 이후 17년이 지나도록 착공조차 이뤄지지 않은 위례신사선 사업의 조속한 예비타당성조사 통과와 신속한 추진을 강력히 촉구했다.
위례신사선은 서울 송파구와 경기도 하남시·성남시 등 3개 지자체로 구성된 위례신도시의 핵심 광역교통개선대책으로, 위례신도시 주민들은 총 5470억원에 달하는 위례 철도 분담금을 분양가에 포함해 이미 부담한 상태다.
그럼에도 불구하고 사업은 2017년 GS건설 컨소시엄의 민자사업 제안 이후 건설 경기 악화와 사업비 증가 등의 이유로 장기간 지연되다 2024년 11월 민자사업이 최종 유찰되며 사실상 중단 위기에 놓였다.
특히 하남시 위례 주민들은 열악한 버스 중심의 대중교통 여건 속에서 극심한 출퇴근 혼잡과 장시간 통근을 감내해 왔으며, 전체 분담금 중 1256억원을 부담하고도 철도 영향권에서 제외돼 동일 생활권 내 교통 차별을 겪고 있다고 지적했다.
하남시는 이러한 문제를 해결하기 위해 2016년부터 위례신사선 하남 연장을 지속적으로 건의해 왔으며, 국토교통부와 대도시권광역교통위원회 등 관계기관에 총 36차례 이상 신속 추진과 노선 연장을 요청해 왔다.
지난해에는 서울 송파·하남·성남 주민대표가 참여한 위례공통현안위원회를 통해 서울시에 하남 연장을 공식 건의했고, 전문가 토론회 개최와 함께 1만8,637명의 주민 서명부를 관계기관에 전달하기도 했다.
이 시장은 위례신사선이 하남으로 연장될 경우 서울 시민 역시 남한산성 접근성이 개선되는 등 교통 복지 혜택을 누릴 수 있다며, 예비타당성조사 통과 이후 서울시의 적극적인 수용을 요청했다.
이 시장은 “위례신도시 교통 문제는 더 이상 주민들이 감내할 수 없는 수준”이라며 “정부 정책을 믿고 입주한 주민들을 위해 정부와 관계기관이 예타 통과, 조속한 착공, 그리고 위례신사선 하남 연장을 포함한 실질적인 해결책을 제시해야 한다”고 강조했다.
