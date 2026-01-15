복류·여과수 TK 물문제 해법 될까…5월 이전 시험 취수
정부가 30년 넘게 난제로 남아있는 대구 물 문제(취수원 확보) 해결을 위해 취수원 이전 방식 대신 복류수·강변여과수 활용을 본격적으로 추진한다.
기후에너지환경부는 15일 ‘낙동강 맑은 물 공급사업 추진현황’을 설명하기 위해 대구시를 찾은 자리에서 5월 이전에 복류수·강변여과수 검증을 위한 시험 취수(타당성 검토)를 시작할 방침이라고 밝혔다.
대구시에 따르면 대구 물 문제는 1991년 낙동강 페놀 유출 사고 이후 본격화 됐다. 30여년 동안 구미공단 등에서 9차례나 낙동강 수질오염 사고가 발생하면서 대구에서 취수원을 구미공단 위쪽 낙동강 상류로 옮겨야 한다는 여론이 들끓었다. 대구는 낙동강과 운문댐(청도)에서 용수를 공급받고 있다.
대구 취수원 이전은 물 부족 등을 우려한 경북 구미시의 강한 반대로 매번 벽에 부딪혔다. 2022년 해평취수장 공동 이용 협약을 맺어 갈등이 해결되는 것처럼 보였지만 민선 8기 시작과 함께 다시 갈등이 재연되면서 결국 좌초됐다. 이후 대구시가 추진한 안동댐 물 공급 방안도 안동댐 인근 경북 상주시와 의성군이 농업용수 부족 등을 우려하며 반대해 더 이상 추진되지 못했다.
분위기는 새 정부가 들어서면서 반전됐다. 기후부가 보고한 복류수·강변여과수 안에 대해 이재명 대통령이 조속한 해결 의견을 밝히면서 기대감이 높아졌다.
강변여과수는 강바닥과 제방의 모래·자갈층을 통과해 자연적으로 여과된 물이고 복류수는 강바닥 아래 지하 자갈층과 모래층을 따라 흐르는 물이다. 두 방식 모두 자연적인 여과 방식을 활용해 용수를 확보하는 방법이다. 하천 표류수를 직접 취수하는 기존 방식보다 수질이 안정적이라는 평가가 나온다.
정부는 낙동강 본류 수질개선을 통한 안전한 상수원 확보라는 원칙을 세웠다. 여기에 가장 잘 맞는 방식이 복류수·강변여과수 활용이라는 입장이다. 기존 취수원 인근에서 깨끗한 원수를 전량 확보할 수 있어 지방자치단체간 갈등과 관로 공사비용 등을 최소화할 수 있다는 것이다.
기후부 김효정 물이용정책관은 “지자체 간 갈등 최소화와 가장 실효적인 취수 방법 선택을 원칙으로 삼고 있다”고 말했다.
기후부는 5월 이전에 대구의 기존 낙동강 취수시설인 문산·매곡정수장 인근에서 복류수와 강변여과수 시험 취수에 나설 계획이다. 올해 말까지 추진 방안을 확정하고 시공에 들어가면 2029년 말부터 복류수·강변여과수 방식의 낙동강 취수가 가능하다고 기후부는 설명했다.
낙동강 하류에서 취수하는 것에 변함이 없어 대구시민들의 근원적인 수질 오염 사고 불안을 해소하기 어려운 것 아니냐는 의견에 대해서는 다중 안전 장치로 수질 안전성을 확보할 계획이라고 밝혔다. 대구시는 수질 안정성과 수량만 확보되면 정부안에 적극 협조한다는 입장이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
