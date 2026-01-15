‘LIV골프 러브콜 거절’ 이승택 “난 PGA투어만 바라보고 왔다”
16일 개막 PGA투어 소니오픈서 데뷔전 치러
국내 언론과 화상 인터뷰서 소회와 각오 밝혀
“이곳에서 실력을 키우고 버텨서 세계 어디에서도 밀리지 않는 선수로 성장하겠다.”
꿈에 그리던 미국프로골프(PGA)투어 공식 데뷔전을 앞두고 있는 ‘불곰’ 이승택(30·CJ)의 각오다.
그는 오는 16일(한국시간)부터 나흘간 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이CC(파70·7044야드)에서 열리는 PGA투어 시즌 개막전 소니오픈(총상금 910만달러)을 통해 데뷔전을 치른다.
대회 개막을 하루 앞두고 국내 언론사와 가진 화상 인터뷰에서 이승택은 “첫 대회를 앞두고 코스를 돌아 보면서 난도가 높고 준비할 게 많다는 걸 느꼈다”며 “지난해 콘페리투어의 벽을 넘었는데, 새롭고 큰 벽이 또 생겼다는 걸 실감한다”고 했다.
2024시즌까지는 한국프로골프(KPGA) 투어에서 활동한 이승택에게 있어 PGA투어는 말 그대로 꿈의 무대다.
그 해 KPGA투어 제네시스 포인트 상위 자격으로 PGA투어 퀄리파잉스쿨에 응시해 극적으로 PGA 2부 투어인 콘페리투어 진출했다. 그리고 콘페리 포인트 순위 13위로 시즌을 마쳐 상위 20명에게 주어지는 PGA투어 카드를 기어이 거머쥐는데 성공했다.
이승택은 “PGA투어는 오래전부터 간절히 바랐던 무대”라며 “일단 올 시즌은 투어 카드 유지를 목표로 삼았다”고 목표를 밝혔다. PGA투어는 페덱스컵 100위 이내에 들어야 다음 시즌 시드를 유지할 수 있다.
이승택은 휴식할 겨를도 없이 작년 11월부터 올 시즌 준비에 들어갔다. 그가 생존 전략으로 내세운 것은 아이언샷의 정밀한 플레이다.
이승택은 “PGA투어의 단단한 그린에 적응하기 위해 높은 탄도의 아이언샷 훈련을 많이 했다”며 “러프가 깊고 넓은 반면 페어웨이가 굉장히 좁다. 그래서 티샷의 정확도를 높이는 것도 중요하다”고 했다.
PGA투어 승격으로 달라진 대우도 체험하고 있다고 했다. 그는 “콘페리투어에선 클럽하우스 식당 음식이 감자 정도밖에 없었는데, 여기는 채소 등 원하는 것을 다 주문할 수 있어서 좋다”며 웃었다.
이승택은 연습 라운드 때 전 세계랭킹 1위인 ‘원더 보이’ 조던 스피스(미국)와 동반 플레이를 했다고 소개했다.
그는 “연습 라운드를 스피스와 함께했는데 이것저것 많이 알려주더라”라며 “신기해서 어안이 벙벙했다”고 귀띔했다.
이승택은 “세계적인 선수들과 같은 무대에 서게 돼 감회가 새롭다”며 “로리 매킬로이(북아일랜드)와 함께 치고 싶고, 스코티 셰플러, 조던 스피스(이상 미국)와도 같이 플레이해보고 싶다”는 속내도 밝혔다.
간혹 외로움을 느낀다는 그는 “그동안 나 스스로와 싸우면서 버텨왔다. PGA투어도 외로운 환경인데, 주변 선수들에게 많이 물어보면서 이겨내겠다”라며 “평소 어려울 때마다 아버지에게 많이 의지했다. 지금도 휴대전화 뒤에 아버지 사진이 있다”고 했다.
안병훈(34) 등 한국 선수들의 LIV골프 진출에 대해 이승택은 “나는 다른 투어를 생각해본 적이 없다. PGA투어만 바라보고 왔다”고 확고한 생각을 밝혔다.
LIV골프는 이승택에게도 러브콜을 보냈지만 그가 단호하게 거절했던 것으로 전해지고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사