대한항공·아시아나항공, 임직원 자녀와 함께하는 안전체험
지난 14일 서울 강서구 마곡안전체험관에서 열린 ‘자녀와 함께하는 안전체험’ 행사에 참가한 대한항공·아시아나항공 임직원과 자녀들이 기념사진을 촬영하고 있다.
대한항공은 임직원과 가족의 안전 의식을 높이고 생활 속에서 발생할 수 있는 재난과 사고에 대한 대응 능력을 높이기 위해 ‘자녀와 함께하는 안전체험’ 행사를 진행했다고 15일 밝혔다. 행사는 지난 14일 대한항공·아시아나항공 임직원과 자녀 100명을 대상으로 열렸다.
지난해에 이어 두 번째로 열린 올해 안전체험 행사는 통합을 앞둔 아시아나항공과 함께해 의미를 더했다. 행사는 오는 21일과 27일에도 같은 형식으로 두 차례 더 진행한다.
참가자들은 서울 강서구 마곡안전체험관에서 ▲교통 안전 ▲학생 안전 ▲재난 안전 ▲응급처치 교육 등 다양한 프로그램을 체험했다. 지진과 화재 발생 때 대처 요령을 직접 익히고 심폐소생술 등 위급 상황에서 필요한 응급처치법을 배웠다. 버스와 지하철 등 대중교통 이용 중 사고가 났을 때 비상 탈출하는 방법도 실습했다.
대한항공 관계자는 “이번 행사가 임직원과 자녀들이 함께 안전의 중요성을 되새기고 재난에 대처하는 방법을 익히는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 임직원 대상 안전 문화 정착을 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다. <사진=대한항공 제공>
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
