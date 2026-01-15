“드라마 현장 폐목재, 폐기 대신 재활용”…스튜디오드래곤·한솔홈데코 MOU 체결

이혜미(왼쪽) 스튜디오드래곤 사업지원실장과 양병갑 한솔홈데코 지원혁신부문장이 지난 14일 서울 마포구 스튜디오드래곤 본사에서 열린 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 스튜디오드래곤 제공

드라마 제작사 스튜디오드래곤은 15일 친환경적인 드라마 제작 현장을 만들기 위해 친환경

업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

MOU에 따라

앞으로 스튜디오드래곤이 제작한 드라마 현장에서

나오는 목재는 인테리어용 보드인 MDF(Medium Density Fiberboard)로 재생산된다.

그동안 촬영이 끝난 뒤엔 드라마 제작에 사용된 목재가 대부분 폐기되곤 했다. 하지만 이번 MOU에 따라 연간 2000t 넘는 폐목재가 친환경 목재로 재탄생될 것으로 보인다.

폐목재 해체·폐기 처리 비용도 50%가량 절감될 것으로 기대하고 있다.

지속가능한 콘텐츠 제작 환경을 만들기 위해 다양한 산업군과 ESG 협력을 강화하겠다”고 말했다.

한솔홈데코 관계자는 “이번 협약은 자원순환을 통해 환경적 가치와 산업적 효율을 동시에 높이는 ESG 경영의 실천 사례”라며 “콘텐츠 산업의 선도기업과 실질적인 자원순환 모델을 구축하게 돼 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.