AI 대체 불가 기술인재 양성…서울시 기술교육원 훈련생 모집

동부캠퍼스 특수용접과 실습사진

올해부터 전 과정을 6개 특화유형 체계로 재편하여 산업 변화에 발맞춘 교육과정 개편을 본격 추진한다. 이번 상반기에는 총 77개 학과에서 2004명을 모집하며 ▲중장년 특화과정 18개 학과 466명 ▲기업협력형 과정 6개 학과 165명 ▲전문기술과정 36개 학과 924명 ▲국가기술자격 과정 5개 학과 134명 ▲AI·하이테크 융합과정 12개 학과 315명이다.