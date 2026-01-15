포항 도시숲 6곳 온실가스 배출권 거래제 승인…전국 최다
경북 포항시가 전국 지방자치단체 가운데 가장 많은 도시숲 6곳을 온실가스 배출권거래제 승인을 받았다.
15일 시에 따르면 최근 ‘상도 생활야구장과 양덕 한마음체육관 도시숲’이 기후에너지환경부 제66차 배출량 인증위원회 심의를 거쳐 온실가스 배출권거래제 외부사업에 최종 승인됐다.
이번에 승인된 도시숲은 총 1만6000㎡ 규모에 이팝나무 등 26종 896그루가 연간 6t의 탄소 흡수량이 공식 인정됐다. 두 숲은 떨어져 있지만 심의 과정에서 한 건으로 승인받았다. 크기 등 일정한 기준을 충족한 나무만 거래제 대상에 포함된다.
온실가스 배출권거래제는 국가 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 사업장별 배출량을 할당하고 여분이나 부족분을 거래하도록 하는 제도다.
포항은 2021년 해도도시숲을 시작으로 2022년 포항철길숲, 2023년 평생학습원 문화숲과 연일근린공원, 2024년 북구청·꿈트리센터 도시숲까지 온실가스 배출권 거래제 외부사업 승인을 받았다.
시는 6건의 도시숲을 통해 연간 94t, 앞으로 30년간 2820t의 온실가스를 감축할 것으로 예상한다. 인증받은 감축량은 탄소배출권 거래소를 통해 배출권이 필요한 기업에 판매할 수 있다.
시는 올해 철강산업단지 일원에 3만5000㎡ 규모의 기후대응 도시숲과 3㎞ 길이의 가로녹지를 조성할 계획이다. 아울러 자녀안심 그린숲과 포스코 보행자 중심거리 조성을 통해 생활권 녹지공간을 확충할 계획이다.
또 학산천 수변공간과 철길숲의 녹지축을 동빈내항~포항운하~형산강으로 이어지는 수변 네트워크와 연계해 보행 중심의 순환형 녹색도시 인프라를 구축한다.
포항시 관계자는 “전국 최다 도시숲 외부사업 승인은 포항이 탄소중립 선도도시로 거듭나고 있다는 증거”라며 “그린웨이 프로젝트를 지속 추진해 시민들이 체감할 수 있는 건강한 녹색 생태도시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
