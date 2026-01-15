LIV골프 팀 ‘코리안 골프클럽’ 공식 출범…안병훈 캡틴 맡아

김민규·대니 리·송영한으로 구성

LIV골프 팀 코리안골프클럽(왼쪽부터 김민규, 송영한, 안병훈, 대니 리). LIV골프

안병훈은 “LIV골프에 합류하는 것은 제 미래에 있어 중요한 결정”이라며 “코리안 골프 클럽의 캡틴으로서 최고 수준에서 경쟁하고, 역동적인 팀 환경을 경험하며, 이 새로운 시대를 함께 만들어갈 수 있는 기회라고 생각한다”고 전했다.

김민규는 2018년 만 17세의 나이로 유러피언 투어 역사상 최연소 우승 기록을 보유한 기대주다. 그는 2025년에 인천 송도 잭니클라우스GC에서 열린 LIV 골프 코리아에서 레인지 고츠 팀의 부상 대체 선수로 출전한 바 있다.