LIV골프 팀 ‘코리안 골프클럽’ 공식 출범…안병훈 캡틴 맡아
김민규·대니 리·송영한으로 구성
LIV골프 ‘팀 코리안 골프클럽’이 공식 출범했다.
LIV골프는 15일 캡틴 안병훈(34)이 이끄는 코리안 골프 클럽이 결성됐다고 발표했다. 예상대로 송영한(34), 김민규(24), 뉴질랜드 교포 대니 리(35)이 팀 로스터다.
한·중 탁구스타 안재형-자오즈민 부부의 아들인 안병훈은 2009년 만 17세의 나이로 US 아마추어 챔피언십 최연소 우승자에 이름을 올리면서 기대를 모았다.
2011년 프로로 전향한 뒤 2015년 DP월드투어 메이저대회인 BMW PGA 챔피언십에서 아시아 선수로는 최초, 역사상 최저타 신기록으로 우승했다. 그리고 그해 DP월드투어 신인상도 수상했다.
2016년부터 PGA투어로 무대를 옮긴 안병훈은 PGA투어 229개 대회에 출전, 우승 없이 5차례의 준우승이 있다. 통산 상금 2153만5424달러(약 317억5000만원)로 PGA투어에서 우승 없는 선수 통산 상금 순위 1위다.
안병훈은 “LIV골프에 합류하는 것은 제 미래에 있어 중요한 결정”이라며 “코리안 골프 클럽의 캡틴으로서 최고 수준에서 경쟁하고, 역동적인 팀 환경을 경험하며, 이 새로운 시대를 함께 만들어갈 수 있는 기회라고 생각한다”고 전했다.
LIV 골프 CEO 스콧 오닐(미국)은 “안병훈의 합류는 한국 시장에 대한 LIV 골프의 장기적인 헌신과 강한 신뢰를 분명히 보여주는 사례”라며 “그는 글로벌 무대에서 최고 수준으로 경쟁하고, 국가를 대표한다는 책임감을 중요하게 여기는 세대의 엘리트 선수다. 이러한 관점은 다양성, 야망, 그리고 글로벌 경쟁을 통해 정의될 골프의 다음 시대에 대한 우리의 비전과 완벽하게 맞닿아 있다”고 기대감을 나타냈다.
일본프로골프(JGTO)투어에서 주로 활동한 송영한은 2025년 4월 LIV 골프 마이애미 대회에서 대체 선수로 출전하면서 LIV골프와 인연을 맺었다. 그는 당시 대회에서 공동 24위로 인상적인 경기를 펼쳤다.
김민규는 2018년 만 17세의 나이로 유러피언 투어 역사상 최연소 우승 기록을 보유한 기대주다. 그는 2025년에 인천 송도 잭니클라우스GC에서 열린 LIV 골프 코리아에서 레인지 고츠 팀의 부상 대체 선수로 출전한 바 있다.
대니 리는 아이언 헤즈 일원으로 2023년 개막전 LIV 골프 마야코바를 통해 LIV골프에 데뷔했다. 두 번째 출전 대회인 LIV 골프 투싼에서 4인 연장 접전 끝에 우승 트로피를 들어 올렸다.
코리안 골프 클럽 단장 마틴 김(미국)은 “이번 결정은 코리안 골프 클럽 역사에 있어 매우 중요한 순간”이라며 “팀 코리아 골프 클럽은 한국 골프의 깊이와 규율, 그리고 세계를 향한 야망을 모두 반영한 로스터로 구성됐다”고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
