이동환 고양시장 “도시 재설계 완성…산업·AI로 자립도시 도약”

지난 4년간 5대 설계 전략 시정 반영

베드타운에서 산업·문화 도시로 전환

AI·교통·교육으로 미래 성장 기반 구축

이동환 고양시장이 15일 시청 대회의실에서 '2026년 신년 기자회견'을 열고 지난 4년간의 시정 성과와 향후 비전에 대해 발표하고 있다. 박재구 기자

2026년 신년 기자회견에서 지난 4년간의 시정 성과와 향후 비전을 발표하며, 고양을 주거 중심의 베드타운에서 산업·문화·AI가 결합된 미래 자족도시로 전환하겠다는 구상을 제시했다.

이 시장은 “도시의 성장은 우연이 아니라 설계의 결과”라며 “주는 대로 받는 도시가 아니라 스스로 ‘아니오’라고 말할 수 있는 도시 구조를 만들었다”고 강조했다.

이에 따라 고양시는 한정된 가용 토지를 주택 위주로 개발하던 방식에서 벗어나, 산업과 기업이 머무는 경제영토로 전환했다. 대곡역세권을 주거지 개발 압박 속에서도 지식융합단지로 지켜냈고, 창릉지구에는 대규모 공업지역을 확보해 고양의 산업 기반을 확장했다. 벤처기업육성촉진지구 지정 이후 벤처기업 수는 증가했고, 일산테크노밸리와 경제자유구역 후보지 지정도 가시화되고 있다.