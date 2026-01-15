이동환 고양시장 “도시 재설계 완성…산업·AI로 자립도시 도약”
지난 4년간 5대 설계 전략 시정 반영
베드타운에서 산업·문화 도시로 전환
AI·교통·교육으로 미래 성장 기반 구축
“고양의 운명을 바꾸는 도시 재설계를 완성했고, 이제는 압도적인 실행으로 자립도시로 도약하겠습니다.”
이동환 경기 고양시장은 15일 대회의실에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 지난 4년간의 시정 성과와 향후 비전을 발표하며, 고양을 주거 중심의 베드타운에서 산업·문화·AI가 결합된 미래 자족도시로 전환하겠다는 구상을 제시했다.
이 시장은 “도시의 성장은 우연이 아니라 설계의 결과”라며 “주는 대로 받는 도시가 아니라 스스로 ‘아니오’라고 말할 수 있는 도시 구조를 만들었다”고 강조했다. 이 같은 도시 재설계 구상은 5대 전략으로 구체화돼 지난 4년간 고양시 정책 전반을 관통해 왔다.
이에 따라 고양시는 한정된 가용 토지를 주택 위주로 개발하던 방식에서 벗어나, 산업과 기업이 머무는 경제영토로 전환했다. 대곡역세권을 주거지 개발 압박 속에서도 지식융합단지로 지켜냈고, 창릉지구에는 대규모 공업지역을 확보해 고양의 산업 기반을 확장했다. 벤처기업육성촉진지구 지정 이후 벤처기업 수는 증가했고, 일산테크노밸리와 경제자유구역 후보지 지정도 가시화되고 있다.
에너지와 생산 기반 확충도 병행됐다. 경기북부 최초의 미니 수소도시 조성과 스마트팜 확대를 통해 농업과 에너지를 미래 산업으로 재편했고, 도심 지하보도까지 수익형 생산 공간으로 활용하는 실험도 추진됐다. 상습 침수지역에는 대규모 국도비를 투입해 재해 안전성을 근본적으로 개선한다는 계획이다.
도시의 경관과 생활 축 역시 재정비됐다. 50여년간 단절됐던 한강 접근권을 회복해 강변공원을 조성하고, 창릉천과 공릉천을 수변 문화공간으로 탈바꿈시키고 있다. 도시숲 확대와 공원 면적 확충을 통해 WHO 권고 기준을 웃도는 녹지 도시를 목표로 하고 있으며, 이 같은 변화로 고양시는 국내외 도시 평가에서 잇따라 성과를 냈다.
문화는 고양의 핵심 성장 산업으로 격상됐다. 고양종합운동장은 세계적 아티스트 공연이 이어지는 대형 콘서트장으로 재탄생했고, 짧은 기간에 수십 회의 공연과 수십만 명의 관객을 유치하며 안정적인 수익을 창출하고 있다. 축제와 관광 콘텐츠 역시 소비성 행사를 넘어 산업화 단계로 끌어올렸고, 향후 공연·전시·체류·소비가 결합된 ‘콘트립’ 구조를 본격화한다는 구상이다.
교통과 교육은 인구와 산업을 끌어들이는 핵심 경쟁력으로 제시됐다. GTX와 서해선 개통으로 서울 접근성이 대폭 개선됐고, 다수의 신규 철도 노선과 도로망 확충 사업도 추진 중이다. 교육 분야에서는 교육발전특구 선도지역으로 지정돼 대규모 투자가 이뤄지고 있으며, 국제학교와 해외 대학, AI 캠퍼스 유치를 통해 글로벌 학군 조성을 목표로 하고 있다.
특히 이날 이 시장은 도시 전역을 ‘AI역세권’과 ‘AI학세권’으로 전환하겠다는 비전을 내놓았다. 자율주행 셔틀과 지능형 교통체계, 도심항공교통 실증사업을 통해 교통 접근성을 혁신하고, AI 교육과 산업을 결합한 인재 양성 생태계를 구축하겠다는 구상이다.
이 시장은 “정책을 결정할 때마다 내 아이의 미래를 위해 투자하는 부모의 마음으로 선택해 왔다”며 “그 결과 연 매출 1조2000억원 규모의 코스피 상장사의 본사 이전이라는 변화의 신호탄이 시작됐다”고 말했다. 이어 “쓸모없던 땅은 시민의 부를 키울 경제영토로, 빈 공간은 기술을 입힌 AI 일자리의 심장부로 바꾸겠다”며 “108만 시민 앞에 약속한 고양 도약을 책임지고 끝까지 완수하겠다”고 강조했다.
