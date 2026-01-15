천안시 인구 70만4843명…2019년 이후 최대폭 증가
충남 천안시 인구가 지난해 5월 70만 명을 돌파한 후 증가세를 이어가며 2019년 이후 최대 증가치를 기록했다.
15일 천안시에 따르면 지난해 12월 말 기준 천안시 인구(외국인 포함)는 지난해 같은 기간보다 7544명(1.1%) 늘어난 70만4843명으로 집계됐다. 이는 2019년 이후 연간 증가치 중 최대 증가치로 분석된다.
천안시 인구는 지난해 5월 70만403명을 기록한 뒤 7월 785명, 9월 1088명, 10월 666명 등 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 9월에는 한 달 사이 1000명 이상 늘며 증가세가 두드러졌다.
인구 통계적 지표 개선도 눈에 띈다. 지난해 출생아 수는 3711명으로, 사망자 수(3591명)를 앞지르며 3년 만에 ‘인구 데드크로스’를 넘어섰다.
시는 출산 친화적 사회분위기 확산을 위해 7남매 다둥이 맘인 김소정 씨 출산장려 홍보대사 위촉, 출산장려 릴레이 캠페인 전개 등의 정책을 추진했다.
김석필 천안시장 권한대행은 “100만이 살아도 조화로운 도시, 누구나 머물고 싶은 지속 가능한 도시로 성장할 수 있도록 정책을 강화하겠다”고 말했다.
