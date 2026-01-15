인천상륙작전 참전유공자 생생한 증언, 아카이브로 구축돼
인천연구원은 인천상륙작전 참전유공자 구술영상 제작 사업을 마무리했다고 15일 밝혔다.
사업은 인천상륙작전 참전유공자와 유가족의 생생한 증언을 영상으로 기록해 체계적으로 보존하고자 추진됐다. 연구와 영상제작이 동시에 진행되면서 단계별로 사업이 완료될 때까지 약 10개월이 걸렸다.
기획·조사 단계에선 국내외 아카이브 사례를 분석해 연구방향을 설정했다. 구술채록 단계에선 인천상륙작전 참전유공자와 유가족 11명을 선정해 심층 인터뷰가 진행됐다. 영상제작 단계에선 개별 구술영상 11편과 하이라이트 영상 2편에 국문 및 영문 자막이 입혀졌다. 또 기증사진, 촬영과정 사진, 인공지능(AI) 복원 영상, 녹취록 등도 데이터베이스화됐다.
이와 함께 나온 연구보고서에선 아카이브의 활용 가능성이 전시, 교육·문화 콘텐츠, 확산·협력 네트워크, 시스템 구축, 홍보·국제교류 등 5대 분야로 나눠 제시됐다. 구술기록의 사회적 확산 방안도 구체화됐다. 아카이브 사업의 지속가능성과 확산을 위한 다년도 사업 전환, 참전·생활사 기록 수집 확대, 인천평화안보센터(가칭) 설립, 통합형 디지털 플랫폼 구축, 평화·보훈 교육 및 국제협력 활용 등 5대 정책제언도 거론됐다.
제작된 영상은 인천연구원 유튜브 채널을 비롯해 인천시 유튜브 채널, 인천상륙작전기념관 등에서도 볼 수 있다. 인천연구원은 일반시민과 학생들이 인천상륙작전 참전유공자의 육성을 직접 접하며 평화의 가치를 되새길 수 있을 것으로 기대하고 있다.
남근우 인천연구원 연구위원은 “인천상륙작전 참전유공자와 유가족께서 들려주신 증언은 인천의 역사와 대한민국의 평화를 지탱하는 소중한 자산”이라며 “고령화로 인해 참전 세대의 기억이 사라질 수 있는 만큼 증언을 기록하고 보존하는 일은 지금이 마지막 기회일 수 있기에 후속 기록사업을 지속 추진할 필요가 있다”고 말했다.
