시사 전체기사 ‘버스가 곧 도착합니다’...서울시내버스 정상운행 시작 입력:2026-01-15 10:42 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 시내버스 노사 간 임금 협상 합의와 파업이 철회된 15일 서울역 버스환승센터에 시내 버스가 오가고 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국힘, 한동훈 제명 보류…“재심의까지 의결 안 할 것” 2 오세훈 “‘한동훈 제명’ 국민 실망…국힘, 왜 자멸의 길 가나” 3 한때 소울메이트 張·韓, 찬탄·반탄 돌아선 후 결국 파국 4 韓 당혹감 속 법적 대응 시사… 당내선 “정치력 증명해야” 5 中·日 환대 언제까지… 첫발 디딘 실용외교 냉정한 시선도 해당분야별 기사 더보기 1 또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승 2 ‘탈팡’ 효과 가시화…쿠팡 물류센터 근무자 6000명 감소 추정 3 [단독] ‘자사주 소각 의무화’ 3차 상법개정안 내주 상정… 재계 “예외 허용” 요구에도 민주당 “원안 추진” 4 누를 수록 뛰는 환율, 통화량 급증이 원인… 이재명정부 ‘딜레마’ 5 신규 채용 꺼리니 ‘잉여 청년’ 누적… ‘그냥 쉬는’ 30대 역대 최대 해당분야별 기사 더보기 1 서울대에 1000억 냈는데… ‘기부할 자격’ 논란된 까닭 2 김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장 3 트렁크 열어보니 시신이…80대 노모 살해한 60대 아들 4 [속보] 서울 시내버스 노사협상 타결… 15일 첫차부터 운행 5 미성년자 9차례 성폭행한 충주시 공무원 징역형 집유 해당분야별 기사 더보기 1 야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착 2 日 “독도는 일본 땅…고문서 자료 71점 확보” 3 트럼프 “정부 기관 장악하라” 최측근은 팔라비와 회동…이란 정권교체로 기울었나 4 美 대법원, 14일에도 상호관세 관련 판결 안 내려 5 베네수 임시 대통령 “트럼프와 협력의제 논의” 해당분야별 기사 더보기 1 두 살 어린 우즈베크에… 고개 숙였다 2 ‘케데헌’ 골든글로브 2관왕… 이재 “거절이 내 인생 방향을 바꿨다” 3 송강호·구교환 만난다…‘정원사들’ 화려한 라인업 완성 4 BTS, 4월 고양서 새 월드투어 포문 연다 5 ‘하트맨’으로 돌아온 권상우 “웃는 관객들 보면 행복” 해당분야별 기사 더보기 1 2위는 탄산음료…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’ 2 전북 익산의 숨겨진 이색 보물… ‘지하에 뒤집힌 콜로세움’ 성채 같은 풍경 3 댄서에서 뮤지컬배우로… ‘스우파’ 리헤이 “오랜 꿈을 이뤘어요” 4 성연 회계법인, 글로벌 회계법인 벡슬리 한국 파트너 선정 5 ‘흑백요리사’ 최강록이 신은 운동화의 비밀…“완전 감동” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 법원 “용인 반도체 클러스터 승인 적법”…환경단체 패소 베네수 임시 대통령 “트럼프와 협력의제 논의” ‘소비자 기만’ 지적 받은 쿠팡 쿠폰, 사용 기한 고작 ‘3개월’ 80대 어머니 살해한 60대 아들…트렁크 열어보니 시신 美 대법원, 14일에도 상호관세 관련 판결 안 내려 2위는 탄산음료…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’ 뜨거운 서울 집값에… ‘상경 투자’ 늘고 직거래도 증가 닷새 지나도 뭘 털렸는지 모르는 교원그룹 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요