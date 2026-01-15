법원 “용인 반도체 클러스터 승인 적법”…환경단체 패소
환경단체가 용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지 사업 승인을 취소해달라고 소송을 제기했으나 패소했다. 사업 계획에 기후위기 대응이 부실하다고 주장했지만 받아들이지 않은 것이다.
서울행정법원 행정14부(부장판사 이상덕)는 환경단체 기후솔루션 소속 활동가들과 시민 16명이 국토교통부를 상대로 제기한 행정소송에서 15일 원고 패소 판결했다.
기후솔루션 등은 지난해 3월 국토부의 용인 반도체 산단(클러스터) 사업 승인에 탄소중립기본법 등이 규정한 온실가스 배출량 계산 및 감축 계획에 문제가 있다며 소송을 제기했다.
용인 반도체 산단은 경기도 용인시 처인구 남사읍 일대에 시스템반도체 특화 국가산업단지를 조성하는 사업이다. 산단 입주가 확정된 삼성전자는 약 360조원을 투자해 6개의 반도체 집적회로 제조 시설을 건설하는 계획을 2024년 국토부로부터 확정받은 바 있다.
