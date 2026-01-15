대형 국책사업을 노려라…경남도, 하도급 수주 ‘세일즈 행정’ 나서
경남도는 지역 건설업체의 하도급 수주를 확대를 통한 건설산업 활성화를 위해 ‘2026년 민·관 합동 하도급 기동팀’을 본격 가동한다고 15일 밝혔다.
도는 지난해 68개 건설현장과 공기관 등을 방문해 91건, 총 1404억 원의 하도급 수주 성과를 거뒀다. 올해는 인허가 단계부터 현장 관리와 지역 업체의 대형 국책사업 참여에 집중할 계획이다.
기동팀은 도, 시군, 대한전문건설협회와 대한기계설비건설협회 등 관련 기관 관계자로 구성돼 매월 4회 이상 현장을 방문해 지역 건설업체의 하도급 수주를 지원한다.
남부내륙철도, 진해신항, 가덕도신공항 등 대형 국책사업에 집중한다. 지역건설업체의 하도급 참여 확대와 지역 건설자재·장비 사용, 지역 기술자 및 노무 인력 채용 등을 요청할 계획이다. 도내 건설공사 현장에 대한 하도급 모니터링을 통해 지역업체 하도급 수주율을 높인다.
또 건설 대기업 본사를 방문해 도내 업체의 협력업체 등록을 지원한다. 설비 투자가 잦은 도내 제조 대기업도 방문해 공장 신축과 시설물 유지보수 공사에 지역 건설업체가 참여할 수 있도록 ‘세일즈’ 행정을 펼칠 계획이다.
올해부터는 사후 관리 체계를 강화한다. 도가 추천한 우수 지역업체와 계약한 시공사를 대상으로 ‘시공 만족도 및 개선사항 설문조사’를 신설한다. 지역업체의 시공·품질·안전관리 능력을 객관적으로 분석하고, 시공사의 요구를 파악해 지역업체의 경쟁력을 높이는 차원이다.
경남도는 2023년 전국 최초로 하도급대금 지급보증 수수료 지원 사업을 시행한 이후 수수료 지원을 최대 70% 확대해 업체 부담을 덜어주고 있다. 올해는 지역 중소 전문건설업체 역량강화 컨설팅, 건설대기업 초청 상담회, 우수 전문건설업체 간담회도 개최할 예정이다.
박성준 경남도 교통건설국장은 “건설경기 침체로 지역 건설업체들이 어려운 상황에서 하도급 기동팀이 발 빠른 대응에 나서기로 했다”며 “지역업체의 공사 참여 확대와 하도급 수주 기회가 늘어나길 기대한다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사