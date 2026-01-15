“내일까지 교수형 없을 것”…이란 26세 청년 사형집행 연기
이란 반정부 시위에 참여한 쿠르드족 청년 에르판 솔타니(26) 교수형 집행이 연기됐다고 미국 CBS 방송이 14일(현지시간) 보도했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 솔타니 처형 가능성을 언급하며 “만약 그런 일이 벌어진다면 매우 강력한 조치를 취할 것”이라고 밝히는 등 강력한 경고 메시지를 발신한 데 따른 것이라는 분석도 나온다.
솔타니 가족과 소통을 해온 인권 단체 헹가우는 당초 이날로 예정됐던 사형이 집행되지 않고, 일단 연기됐다고 CBS에 전했다.
아바스 아라그치 이란 외무장관도 이날 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “오늘이나 내일 중으로 교수형이 집행되는 일은 없을 것”이라며 “교수형 계획은 없다고 단언할 수 있다”고 말했다.
이란 교정당국은 솔타니 가족에게 사형 집행이 연기됐다는 사실만 알리고 추가 설명은 하지 않았다고 한다.
아라그치 장관은 이번 사태를 두고 “경제난에 따른 10일간의 평화 시위 이후 이스라엘이 조직한 폭력 사태가 3일간 이어진 것”이라고 설명했다. 이어 이란이 현재는 안정을 찾은 상태라고 주장했다.
이란 당국의 이 같은 태도 변화는 이란 정권을 향한 트럼프 대통령의 강력한 경고 메시지가 발신된 직후 감지됐다.
트럼프 대통령은 솔타니가 처형 당할 경우 ‘매우 강력한 조치’를 취할 것이라고 경고했었다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 서명식 행사에선 ‘신뢰할 만한 소식통’을 인용해 “우리는 이란에서 (시위대) 살해가 중단됐다고 들었다”며 “처형 계획도, 한 건 또는 여러 건의 처형도 없다”고 말했다.
솔타니는 이란 수도 테헤란 서쪽 카라지에서 의류업에 종사하던 쿠르드족 청년인데, ‘시위에 참가했다’는 이유만으로 교수형에 처할 상황에 놓였다. 그는 지난 8일 밤 자택에서 보안 요원들에게 끌려갔다.
솔타니 가족은 체포 이후 4일이 지나서야 그가 사형 선고를 받았다는 소식을 접했다. 그러나 구체적인 혐의나 재판 절차에 대해선 어떠한 설명도 듣지 못한 상황이다. 실제로 그가 반정부 시위에 참여했는지조차 불분명하다.
