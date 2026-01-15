‘소비자 기만’ 지적 받은 쿠팡 쿠폰, 사용 기한 고작 ‘3개월’
쿠팡이 개인정보 유출 사고 보상으로 내놓은 5만원권 쿠폰의 사용기한이 3개월로 알려지면서 소비자의 원성을 사고 있다. 사용처 제한뿐만 아니라 기간 제약까지 있어 실효성이 떨어진다는 지적이다.
15일 업계에 따르면 쿠팡은 이날부터 보상 쿠폰 지급을 시작했다. 보상 쿠폰은 총 5만원 상당으로 쿠팡과 쿠팡이츠에서 각각 5000원, 쿠팡 트래블과 알럭스에서 각각 2만원 사용할 수 있다. 알럭스는 쿠팡이 제공하는 명품 쇼핑 서비스다.
쿠폰은 3개월 이내에 사용해야 한다. 사용하지 않은 쿠폰은 자동 소멸된다. 하나의 상품을 살 때는 쿠폰 1장만 적용할 수 있다. 차액은 환불되지 않는다. 예를 들어 쿠팡 트래블에서 1만5000원짜리 제품을 구매할 때 2만원 쿠폰을 사용하면 5000원은 사라진다.
쿠폰으로 구매할 수 있는 제품도 제한적이다. 쿠팡트래블 쿠폰은 국내 숙박이나 국내 티켓 상품 구매에만 사용할 수 있다. 해외여행 상품에는 적용할 수 없다. 쿠팡트래블에서 판매하는 치킨·피자·커피 등 모바일 쿠폰 구매도 불가능하다. 쿠팡이츠 쿠폰은 포장 주문 시 사용할 수 없다.
쿠팡은 지난달 피해보상안을 발표하며 ‘1조6850억원’ 규모를 강조했으나 소비자들의 반응은 싸늘하다. 이용 빈도가 낮은 서비스 중심으로 쿠폰을 지급한 데다가 결국 쿠팡 플랫폼 안에서 사용해야 한다는 한계 때문이다. 한국소비자단체협의회는 “소비 촉진형 이용권 지급은 개인정보 침해에 대한 실질적 배상으로 보기 어렵다”며 “추가 구매나 재가입을 유도하는 마케팅에 가깝다”고 지적했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
