美 대사관저에 대통령경호처 첫 공식 초청…“트럼프 대통령 경호에 감사”
주한미국대사관이 대통령경호처를 초청해 지난해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 도널드 트럼프 미국 대통령 국빈 방한 경호에 협력한 데 대한 감사의 뜻을 전했다.
경호처는 15일 “미국대사관이 지난 12일 대사관저에서 감사 리셉션을 열어 우리 경호처 간부와 실무진 등 20여 명이 참석했다”고 밝혔다. 미국대사관이 1891년 관저 설립 이후 한국 대통령경호기관을 공식 초청해 행사를 연 것은 이번이 처음이다.
이번 리셉션은 대규모 국제행사였던 경주 APEC 정상회의 당시 한·미 경호 당국이 긴밀한 공조를 통해 정상들의 절대 안전을 확보한 성과를 공유하고, 양국 간 경호 협력의 의미를 재확인하기 위해 마련됐다. 트럼프 대통령은 당시 출국에 앞서 전담 경호대에 “여러분과 함께할 수 있어 진정한 영광이었다”고 직접 감사 인사를 전한 바 있다.
제임스 R. 헬러 주한미국대사관 대사대리는 환영사에서 한·미 간 경호 협력을 높이 평가했다. 그는 지난해 한·미 정상회담과 유엔총회 계기 이재명 대통령의 방미 일정에서도 한국 대통령경호처와 미국 비밀경호국 간 긴밀한 협력이 이어졌음을 언급하며, 앞으로도 한·미 동맹을 토대로 양국 당국 간 협력이 지속적으로 강화되기를 기대한다고 밝혔다. 정례적 소통과 만남 제안도 이어졌다.
이에 박관천 대통령경호처 정책관은 답사를 통해 “지금이 바로 한‧미동맹의 굳건함을 바탕으로 절제와 전문성, 상호 존중의 토대를 단단히 구축해야 할 때”이라며 정상 경호 협력을 계기로 양국 동맹 신뢰가 한층 강화되기를 바란다고 밝혔다.
리셉션에 앞서 양측은 별도 회의도 진행했다. 미국 국빈 방한 시 정보 공유 및 업무 협조 체계, 청와대 복귀 이후 국빈행사 경호 프로세스, 경호 대상자 구분 기준 등 주요 현안을 놓고 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다.
