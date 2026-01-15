시사 전체기사

美 대사관저에 대통령경호처 첫 공식 초청…“트럼프 대통령 경호에 감사”

입력:2026-01-15 10:11
지난해 ‘경주 APEC 정상회의’를 계기로 국빈 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령이 공식환영식 참석을 위해 차량에서 내리고 있다. 사진=대통령경호처

주한미국대사관이 대통령경호처를 초청해 지난해 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 도널드 트럼프 미국 대통령 국빈 방한 경호에 협력한 데 대한 감사의 뜻을 전했다.

경호처는 15일 “미국대사관이 지난 12일 대사관저에서 감사 리셉션을 열어 우리 경호처 간부와 실무진 등 20여 명이 참석했다”고 밝혔다. 미국대사관이 1891년 관저 설립 이후 한국 대통령경호기관을 공식 초청해 행사를 연 것은 이번이 처음이다.

이번 리셉션은 대규모 국제행사였던 경주 APEC 정상회의 당시 한·미 경호 당국이 긴밀한 공조를 통해 정상들의 절대 안전을 확보한 성과를 공유하고, 양국 간 경호 협력의 의미를 재확인하기 위해 마련됐다. 트럼프 대통령은 당시 출국에 앞서 전담 경호대에 “여러분과 함께할 수 있어 진정한 영광이었다”고 직접 감사 인사를 전한 바 있다.

1월 12일 미국대사관저에서 열린 대통령경호처 초청 리셉션에서 미국대사관과 경호처 직원들이 실무 협력 회의를 진행하고 있다. 사진=대통령경호처

제임스 R. 헬러 주한미국대사관 대사대리는 환영사에서 한·미 간 경호 협력을 높이 평가했다. 그는 지난해 한·미 정상회담과 유엔총회 계기 이재명 대통령의 방미 일정에서도 한국 대통령경호처와 미국 비밀경호국 간 긴밀한 협력이 이어졌음을 언급하며, 앞으로도 한·미 동맹을 토대로 양국 당국 간 협력이 지속적으로 강화되기를 기대한다고 밝혔다. 정례적 소통과 만남 제안도 이어졌다.

이에 박관천 대통령경호처 정책관은 답사를 통해 “지금이 바로 한‧미동맹의 굳건함을 바탕으로 절제와 전문성, 상호 존중의 토대를 단단히 구축해야 할 때”이라며 정상 경호 협력을 계기로 양국 동맹 신뢰가 한층 강화되기를 바란다고 밝혔다.

박관천 대통령경호처 정책관(오른쪽)과 제임스 R. 헬러 주한미국대사관 대사대리가 1월 12일 미국대사관저에서 열린 대통령경호처 초청 리셉션에서 기념촬영을 하고 있다. 사진=대통령경호처

리셉션에 앞서 양측은 별도 회의도 진행했다. 미국 국빈 방한 시 정보 공유 및 업무 협조 체계, 청와대 복귀 이후 국빈행사 경호 프로세스, 경호 대상자 구분 기준 등 주요 현안을 놓고 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

