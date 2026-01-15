전남도, 1% 저금리 관광진흥기금 융자 50억 지원
여행업·숙박업 등 12개 업종…26일까지 신청
전남도가 26일까지 2026년 상반기 관광진흥기금 융자 신청을 받는다. 이번 정책은 고물가와 고금리의 장기화, 무안국제공항 재개항 지연 등으로 경영난을 겪는 지역 여행사와 관광업체의 자금 운용 부담을 완화하고 경영 안정을 지원하기 위해 마련됐다.
융자 대상은 관광숙박업, 야영장업, 관광식당업, 여행업 등 총 12개 업종이다. 시설자금은 신축 30억원, 증축 10억원, 개보수 5억원까지 지원된다. 운영자금은 인건비와 임차료 등으로 최대 6억원까지 지원하며, 대출금리는 연 1%로 도 자체 최저 수준이다. 지원 대상 업체는 2월 26일부터 6개월 이내에 광주은행 등 취급 금융기관을 통해 융자를 실행해야 한다.
전남도는 2024년 말부터 이어진 관광업계의 어려움을 반영해 2025년부터 운영자금 한도액을 각 1억원 증액하고, 대상 업종을 6개에서 8개로 확대했다. 청년기업 지원도 우선 선정과 지원액 증액 등으로 강화했다. 이러한 확대 지원은 올해도 유지된다.
전남도 관광진흥기금은 관광산업 경쟁력 강화와 지속 가능한 관광 발전을 목표로 2013년부터 2022년까지 10년간 총 600억원을 조성했다. 현재까지 185개 업체에 총 630억원의 융자를 지원했다.
오미경 전남도 관광과장은 15일 “관광업계가 체감하는 어려움이 장기화되고 있다”며 “관광진흥기금 저금리 융자 지원이 자금 운용에 어려움을 겪는 관광업체에 실질적 도움이 되길 기대한다. 하반기에도 추가 지원을 통해 업계 부담을 줄이겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
