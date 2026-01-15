동장군 물러나자 미세먼지…“황사도 동반”
추위가 한풀 꺾여 기온은 오르겠지만 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 심해질 것으로 보인다. 일부 지역엔 황사까지 예보돼 호흡기 건강에 각별한 주의가 필요하다.
기상청은 15일 “당분간 기온은 평년보다 조금 높은 분포를 보이며 낮 최고기온은 5~17도가 되겠다”고 예보했다. 주요 지역별 낮 기온은 서울 8도, 인천 7도, 춘천 5도, 대전·전주 14도, 광주·부산 15도, 대구 16도, 제주 18도 등으로 예상된다. 전날 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사도 남하해 한반도 상공에 유입될 전망이다.
이에 따라 수도권과 강원 영서, 충청권, 광주, 전북의 미세먼지 농도는 종일 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다. 특히 오후부터 다음 날인 16일 오전 사이에는 하강 기류를 타고 내려온 황사로 인해 서쪽 지역과 제주도를 중심으로 미세먼지(PM10) 농도가 일시적으로 매우 높게 치솟을 가능성도 있다.
오전까지 중부 지방에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 지표면 기온이 낮아 비가 닿자마자 얼어붙을 수도 있어 출근길 교통안전에 유의해야 한다. 도로 살얼음으로 인한 미끄럼 사고 위험이 큰 만큼 충분한 안전거리를 확보하고 서행하는 것이 좋겠다.
대기는 여전히 메말라 있다. 건조특보가 내려진 강원 동해안과 경상권은 대기가 매우 건조한 상태다. 이날 동쪽 지역과 남해안에는 강한 바람까지 예보돼 있어 작은 불씨가 대형 화재로 번질 위험이 크다. 기상청은 산행이나 캠핑 등 야외 활동 시 화기 사용을 자제하고 불씨 관리에 만전을 기해달라고 당부했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
