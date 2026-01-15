동장군 물러나자 미세먼지…“황사도 동반”

초미세먼지가 '나쁨' 수준을 보인 지난해 12월 29일 오후 서울 도심이 뿌옇게 보인다. 뉴시스

전날 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사도 남하해 한반도 상공에 유입될 전망이다.