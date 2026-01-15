김영록 지사-강기정 시장, 국회서 광주‧전남 행정통합 특별법 논의

지역 국회의원과 주요 내용 공유해 국회 차원 검토·의견 수렴



에너지산업·첨단전략산업 등 312개 조항·300여개 특례 논의

김영록 전라남도지사가 15일 서울 국회의원회관에서 광주·전남 행정통합 특별법안 검토를 위해 열린 조찬 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 전남도 제공

전남도와 광주시는 15일 국회의원회관에서 광주·전남 행정통합 특별법 논의를 위한 국회의원 조찬 간담회를 개최했다.



이번 간담회에는 김영록 전남도지사와 강기정 광주광역시장, 김원이·양부남 의원 등 광주·전남 지역 국회의원들이 대거 참석해 행정통합의 방향성과 특별법의 주요 내용, 쟁점 사항에 대해 의견을 나눴다.



전남도와 광주시가 공동으로 마련한 행정통합 특별법은 총 8편, 23장, 312개 조문으로 구성됐다. 약 300개의 특례를 담고 있다.



에너지산업과 첨단전략산업 등 지역의 핵심 성장동력 육성을 비롯해 농산어촌 특례, 청년과 소상공인 지원 등 지역민이 체감할 수 있는 제도적 내용이 포함됐다.



특별법에는 광주·전남 행정통합이 실질적으로 작동할 수 있도록 제도, 재정, 산업 전반에 걸친 종합적인 내용이 담겼다.



세부적으로는 ‘광주전남특별시’ 설치 및 운영에 관한 사항을 규정하고, 명칭은 광주전남특별시로 하되 향후 지방자치법에 따라 의회 의견을 반영해 변경할 수 있도록 했다.



시·군·구 체계와 지방세 구조는 현행을 유지하며, 청사 역시 기존 광주·전남 청사를 활용해 행정 혼란과 비용 부담을 최소화했다.



국무총리를 위원장으로 하는 지원위원회를 설치해 특별시 출범과 정착을 체계적으로 지원하고, 중소기업·환경·고용·노동 등 특별지방행정기관의 권한과 조직, 예산을 특별시로 일괄 이관하는 방안도 포함됐다.



에너지산업 분야에서는 대한민국 에너지 대전환을 선도하기 위한 특례가 제시됐다. 해상풍력과 태양광 등 재생에너지 인허가 권한을 중앙정부에서 특별시로 이양하고, 해상풍력의 경우 입지·계통·항만을 국가와 특별시가 함께 추진하도록 했다. 전력망과 계통 안정 문제를 국가 지원 대상으로 전환하고, 재생에너지 수익이 주민과 지역에 환원되는 구조를 확립하는 내용도 담겼다.



김 지사는 “행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 지역의 경쟁력을 높이고, 지역민의 삶을 실질적으로 변화시키기 위한 과정”이라며 “특별법 내용 하나하나에 대해 국회와 충분히 논의하고 보완하겠다”고 말했다.



김영록 전라남도지사가 15일 서울 국회의원회관에서 광주·전남 행정통합 특별법안 검토를 위해 열린 조찬 간담회에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. 전남도 제공

전남도는 행정통합이 단순한 제도 개편이 아닌 지역민 삶의 질 향상으로 이어지도록 특별법의 완성도를 높일 계획이다.



특히 대통령이 광주·전남 통합에 대한 폭넓은 지원 의지를 밝힌 만큼, 법안 검토 과정에서 실질적인 특례가 충분히 반영되도록 국회와 지속해서 소통할 방침이다.



또한 국회의원들의 의견을 적극 반영해 이달 말 특별법 발의를 목표로 준비 중이며, 2월 국회 논의에 대비해 시군 순회 공청회를 통해 지역민의 다양한 목소리를 수렴하고 이를 국회에 충실히 전달할 예정이다.



이와 함께 광주시, 국회와 긴밀히 협력해 광주·전남 행정통합 특별법에 대한 사회적 공감대를 넓힐 계획이다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



