[속보] 국힘, 한동훈 제명 보류…“재심의까지 의결 안 할 것”
장동혁 국민의힘 대표가 당 윤리위원회의 ‘한동훈 전 대표 제명’ 결론에 대해 “재심의 기간까지는 윤리위 결정에 대해 최고위원회의 결정을 하지 않겠다”고 밝혔다.
장 대표는 15일 국회 최고위에서 “한 전 대표에게 재심의 기회를 부여하겠다”며 이같이 말했다.
장 대표는 “윤리위 결정에 대해 한 전 대표는 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 하고 있고 일부 사실관계에 대해서 다툼이 있다고 말씀했다”며 “윤리위 결정이 사실관계에 부합한 제대로 된 결정이 나오려면 당사자가 직접 윤리위에 출석해서 어떤 사실이 맞는 것이고 어떤 사실은 다른 것인지에 대해 충분히 밝힐 필요가 있다고 생각한다”고 했다.
이어 “당사자가 윤리위에서 직접 밝히거나 소명해주지 않으면 윤리위 결정은 일방 소명을 듣고 결정을 내릴 수밖에 없다”며 “한 전 대표가 재심의를 청구할 수 있는 기간을 부여하는 것이 맞다”고 말했다.
그러면서 “한 전 대표가 지난 화요일(13일)에 있었던 윤리위 결정에 대해서 소명 기회를 갖고 또 사실관계에 대해서 충분히 소명하고 충분히 소명의 기회를 부여받은 다음에 윤리위의 결정 절차가 마무리될 수 있도록 하겠다”고 했다.
국민의힘 당헌·당규에 따르면 윤리위의 징계 의결 통지를 받은 날부터 10일 이내에 윤리위에 재심의 청구를 할 수 있다. 그러나 한 전 대표는 전날 국회 기자회견에서 “윤리위의 결정은 이미 결론을 정하고 끼워 맞춘 요식 행위 같은 것”이라며 “재심의 청구 계획은 없다”고 밝힌 바 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
