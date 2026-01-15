[속보] 국힘, 한동훈 제명 보류…“재심의까지 의결 안 할 것”

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝힌 뒤 회견장을 떠나고 있다. 연합뉴스

한 전 대표에게 재심의 기회를 부여하겠다”며 이같이 말했다.