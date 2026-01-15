[속보] 경찰, 김경 재소환…“심려 끼쳐 죄송…사실대로 말할 것”
더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 ‘공천헌금 1억원’을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 경찰에 15일 출석했다.
지난 11일에 이어 두 번째 경찰 조사다.
김 시의원은 “오늘 들어가서 모든 걸 사실대로 말씀드리고 성실하게 조사에 임하겠다”고 밝혔다.
경찰은 김 시의원을 상대로 현금 전달 경위와 반환 과정을 둘러싼 구체적인 사실관계를 비롯해 공천 대가성 여부와 함께 자수서 내용을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 시의원을 뇌물 등 혐의 피의자 신분으로 재소환했다. 김 시의원은 지난 11일 미국에서 입국, 당일 밤부터 이튿날 새벽까지 3시간30분 가까이 조사를 받았었다.
김 시의원은 경찰 조사에 앞서 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다”며 고개를 숙였다. 그는 ‘강 의원에게 직접 1억원 전달한 것 맞나’ ‘카카오톡과 텔레그램은 왜 재가입했나’ 등 질문엔 답을 하지 않은 채 조사실로 향했다.
김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 한 카페에서 공천헌금을 건넬 당시 강 의원과 남모 당시 사무국장 두 명이 모두 있었다고 경찰에 제출한 자수서에서 밝힌 것으로 전해졌다.
김 시의원이 남 사무국장에게 금품을 전달한 사실을 뒤늦게 알았으며, 반환토록 지시했다는 강 의원 입장과 배치되는 대목이다.
김 시의원은 지난달 29일 강 의원이 김병기 민주당 의원과 공천헌금 문제를 논의한 녹취록이 보도되자, “공천을 대가로 금품을 제공한 적 없다”고 주장했다.
하지만 같은 달 31일 강 의원이 사무국장을 통해 보고를 받았으며, 반환을 지시해 반환됐음을 확인했다고 밝히자 김 시의원도 이에 맞춰 1억원을 건넸다가 돌려받았다고 했다.
이후 김 시의원은 미국에서 체류하던 중 변호인을 통해 밝힌 자수서에서는 다시 강 의원이 공여 현장에 동석했다고 밝혔다.
경찰은 이르면 이번 주 강 의원도 소환해 조사할 방침이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사