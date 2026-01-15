시사 전체기사

[속보] 경찰, 김경 재소환…“심려 끼쳐 죄송…사실대로 말할 것”

입력:2026-01-15 09:03
수정:2026-01-15 09:16
2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원. 연합뉴스

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 ‘공천헌금 1억원’을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 경찰에 15일 출석했다.

지난 11일에 이어 두 번째 경찰 조사다.

김 시의원은 “오늘 들어가서 모든 걸 사실대로 말씀드리고 성실하게 조사에 임하겠다”고 밝혔다.

경찰은 김 시의원을 상대로 현금 전달 경위와 반환 과정을 둘러싼 구체적인 사실관계를 비롯해 공천 대가성 여부와 함께 자수서 내용을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 시의원을 뇌물 등 혐의 피의자 신분으로 재소환했다. 김 시의원은 지난 11일 미국에서 입국, 당일 밤부터 이튿날 새벽까지 3시간30분 가까이 조사를 받았었다.

김 시의원은 경찰 조사에 앞서 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다”며 고개를 숙였다. 그는 ‘강 의원에게 직접 1억원 전달한 것 맞나’ ‘카카오톡과 텔레그램은 왜 재가입했나’ 등 질문엔 답을 하지 않은 채 조사실로 향했다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 한 카페에서 공천헌금을 건넬 당시 강 의원과 남모 당시 사무국장 두 명이 모두 있었다고 경찰에 제출한 자수서에서 밝힌 것으로 전해졌다.

김 시의원이 남 사무국장에게 금품을 전달한 사실을 뒤늦게 알았으며, 반환토록 지시했다는 강 의원 입장과 배치되는 대목이다.

김 시의원은 지난달 29일 강 의원이 김병기 민주당 의원과 공천헌금 문제를 논의한 녹취록이 보도되자, “공천을 대가로 금품을 제공한 적 없다”고 주장했다.

하지만 같은 달 31일 강 의원이 사무국장을 통해 보고를 받았으며, 반환을 지시해 반환됐음을 확인했다고 밝히자 김 시의원도 이에 맞춰 1억원을 건넸다가 돌려받았다고 했다.

이후 김 시의원은 미국에서 체류하던 중 변호인을 통해 밝힌 자수서에서는 다시 강 의원이 공여 현장에 동석했다고 밝혔다.

경찰은 이르면 이번 주 강 의원도 소환해 조사할 방침이다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

