EDENA, 뉴욕증권거래소서 ‘오픈 인베스트먼트’ 비전 공개
글로벌 STO 디지털 증권 인프라 기업 에데나(EDENA)가 12일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 진행된 생방송 인터뷰를 통해 글로벌 금융 인프라 비전을 발표했다.
이욱 에데나 대표는 뉴욕증권거래소 현장에서 금융 전문 미디어 핀테크TV와 생방송 인터뷰를 하며 “에데나는 글로벌 금융이 달리는 철로를 건설하고 있다. 오픈AI가 정보를 열었다면, 에데나는 투자를 여는 ‘오픈 인베스트먼트’ 시스템을 구축하려 한다”고 말했다.
최근 글로벌 투자사 GEM 그룹에서 1억 달러 투자를 유치하고 본격적인 글로벌 행보에 나선 에데나는 각국 정부와 협력해 국가 단위의 디지털 증권 거래소를 구축하고 있다. 아시아, 중동, 아프리카 등지에서 정부 승인 기반의 STO 디지털 증권 거래소를 구축하고 있으며, 기존 금융 시스템이 닿지 못하는 신흥 시장에 새로운 자본 시장 인프라를 제공하는 것을 목표로 한다.
이 대표는 “GEM의 투자는 글로벌 확장의 신호탄”이라며 “계속적인 투자 유치를 통해 1조 달러 규모의 글로벌 금융 인프라 기업으로 성장해 국경 없는 투자 환경을 만들려 한다”고 밝혔다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사