80대 어머니 살해한 60대 아들…트렁크 열어보니 시신
80대 어머니를 살해한 60대 아들이 검거됐다.
광주 북부경찰서는 A씨를 존속살인 혐의로 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 최근 어머니인 B씨 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있다.
경찰은 B씨 자녀로부터 실종 신고를 접수한 뒤 수색을 하다가 전날 밤 9시30분쯤 광주 북구 용두동 한 도로에서 A씨를 긴급체포했다.
검거 당시 A씨가 운전했던 차량 트렁크에선 B씨 시신이 발견됐다.
부패 정도는 심하지 않은 것으로 알려졌다.
그는 경찰 기초조사에서 ‘목을 졸라 어머니를 살해했다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 살해 동기와 일시 등 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
