美 국무부, 75개국에 이민 비자 무기한 발급 중단 발표…저소득 외국인 이민 차
러시아, 태국, 콜롬비아 등 포함 …한국은 포함 안 돼
미국 국무부가 14일(현지시간) 아프리카와 중동, 중남미 등 전 세계 75개국에 대한 이민 비자 발급 중단을 발표했다. 저소득 외국인의 미국 이민을 막으려는 조치로, 한국은 포함되지 않았다.
국무부는 이날 엑스를 통해 “미국 국민의 복지 혜택을 용납할 수 없는 수준으로 받아 가는 이민자들이 속한 75개국에 대해 이민 비자 발급 절차를 중단한다”며 “이번 중단 조치는 신규 이민자들이 미국 국민의 부를 빼내 가지 않도록 확실히 할 수 있을 때까지 유지될 것”이라고 덧붙였다. 해당 조치는 21일부터 시행되며 다만 관광 비자나 단기 취업 비자 발급에는 영향이 없다.
국무부는 전체 대상 국가를 공개하진 않았다. 월스트리트저널은 러시아와 태국, 모로코, 브라질 등이 이번 조치 대상에 포함됐다며 “사전 통보를 받지 못한 워싱턴 주재 외국 대사관들은 자국이 포함됐는지 확인하느라 분주했다”고 전했다.
국무부는 모든 비자 신청이 미국이 ‘공적 부담’이 될 수 있는지 평가하라는 지침도 내렸다. 이민자들이 미국에서 복지나 공공 지원에 의존하게 될 가능성을 평가하라는 취지다.
토미 피곳 국무부 수석 부대변인은 “트럼프 행정부는 미국 국민의 자원을 뺏으려는 이들에 의한 이민 제도 남용을 끝내고 있다”며 “외국 국민의 복지와 공공 혜택 수혜를 막기 위해 75개국에 대한 이민 비자 발급은 국무부가 이민 절차를 재검토하는 동안 중단될 것”이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사