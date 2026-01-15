미국·덴마크, 그린란드 관련 첫 회동 “근본적 의견차 확인”…워킹그룹으로 대화는 계속

덴마크 외무장관 “덴마크, 레드라인 존중해야”…그린란드 군사 주둔 강화 발

트럼프 “우리는 안보 위해 그린란드 필요”

그린란드 매입에 최대 1000조 이상 예상…美, ‘자유 연합 협정’ 등도 검토

그린란드의 전경. 연합뉴스

미국과 덴마크가 14일(현지시간) 미국의 그린란드 병합 논란과 관련해 처음으로 회동했지만 “근본적인 의견차”를 확인했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 회의 직전 “그린란드가 필요하다”는 강경한 입장을 밝혔고 덴마크도 그린란드 주둔군을 늘리며 물러서지 않았. 양측은 ‘워킹그룹’을 만들어 향후 논의를 이어간다는 계획이다.



라르스 뤼케 라스무센 덴마크 외무장관과 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관이 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 덴마크 대사관에서 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

라르스 뤼케 라스무센 덴마크 외무장관은 이날 워싱턴DC에서 J D 밴스 미국 부통령 등 트럼프 행정부 고위 인사들을 만난 뒤 “우리는 여전히 근본적인 의견 차이가 있지만 의견 차이를 인정하기로 했다”며 “우리는 대화를 이어갈 것”이라고 말했다.



그러면서도 그는 “솔직하고 건설적인” 회담이었다고 밝혔다. 회동에는 두 사람 외에 마코 루비오 국무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관이 참석했다.



라스무센 장관은 덴마크대사관에서 열린 기자회견에서 “우리의 관점은 여전히 다르다”며 “대통령은 자신의 입장을 분명히 했다. 우리는 다른 입장을 갖고 있다”고 말했다.



미국과 덴마크는 다만 덴마크 자치령인 그린란드의 자결권을 침해하지 않으면서도 트럼프가 말한 미국의 안보 우려를 해소할 방안을 모색하기 위한 ‘워킹그룹’을 만들기로 했다. 그는 “우리 관점에서 그 실무 그룹은 미국의 안보 우려를 어떻게 해소할지에 초점을 맞추되 덴마크 왕국의 레드라인을 존중해야 한다“고 말했다. ‘레드라인’이란 미국의 그린란드 병합 반대를 가리킨 것으로 풀이된다. 모츠펠트 장관은 그린란드가 미국과의 협력 강화를 바라지만 미국령이 되기를 바라는 것은 아니라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에 참석한 모습. 연합뉴스

트럼프는 회담 뒤 취재진 질문에 “우리는 그린란드가 국가 안보 필요하다”며 “뭔가 해법이 나올 것으로 생각한다”고 답했다. 그는 “러시아나 중국이 그린란드를 점령하려고 하면 덴마크는 할 수 있는 일이 아무것도 없지만, 우리는 뭐든지 할 수 있다”며 “지난주 베네수엘라를 보면 알 수 있을 것”이라고 강조했다.



트럼프는 회담 직전 트루스소셜에 “그린란드에 미국의 손에 들어오면 북대서양조약기구(NATO·나토)는 훨씬 강력하고 효과적으로 변할 것”이라고 적었다.



덴마크도 이날 회담 전 그린란드에 군사 주둔을 강화를 시작했다. 덴마크와 그린란드 정부는 “북극 방위 강화 약속의 하나로 동맹국들과 긴밀히 협력해 그린란드와 그 일대의 주둔군을 늘리기 시작했다”고 발표했다. 덴마크의 요청으로 스웨덴 군인들도 그린란드에 도착했다.



덴마크는 트럼프의 병합 주장에는 반대하면서도 안보 상황 변화는 인정한다. 최근 기후변화로 북극 빙하가 녹으면서 이전에는 항해가 불가능했던 그린란드 항로가 열렸고 미국과 중국, 러시아가 군사적 상업적 우위를 놓고 경쟁하고 있어서다.



다만 덴마크는 중국과 러시아의 배가 그린란드 주변에 접근하고 있다는 주장은 반박하고 있다. 라스무센 장관은 이날 “우리 정보에 따르면 지난 10년간 중국 군함에 그린란드에 온 적은 없다”고 말했다.



트럼프 대통령은 그린란드 병합에 군사력 동원까지 가능하다는 입장이지만 실제로는 매입이 유력하게 거론된다. 다만 그린란드는 자신의 영토를 매각할 의사가 없다고 밝혔다. 실제 매입에 합의하더라도 미국은 천문학적인 비용이 예상된다. NBC방송은 미국 학자와 전직 관리 집단이 잠정적인 그린란드 매입가를 추산한 결과, 5000억달러∼7000억달러(약 1027조원)를 예상했다고 이날 보도했다.



NBC는 미국이 그린란드와 ‘자유 연합 협정(compact of free association)’을 맺는 방안도 검토하고 있다고 전했다. 미국이 재정 지원을 제공하는 대신 그린란드에 군사적 주둔을 허용하는 내용으로 미국은 마셜제도와 팔라우 등과 유사한 협정을 맺고 있다. NBC는 “그린란드를 이런 협정 국가에 추가하는 것은 서반구에서의 미국 패권에 대한 트럼프의 광범위한 비전의 일부를 충족시킬 수 있으며, 그린란드의 구매 비용으로 추정되는 5000억달러에서 7000억 달러보다 덜 비용이 들 수 있다”고 전망했다.



임성수 기자 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 덴마크가 14일(현지시간) 미국의 그린란드 병합 논란과 관련해 처음으로 회동했지만 “근본적인 의견차”를 확인했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 회의 직전 “그린란드가 필요하다”는 강경한 입장을 밝혔고 덴마크도 그린란드 주둔군을 늘리며 물러서지 않았. 양측은 ‘워킹그룹’을 만들어 향후 논의를 이어간다는 계획이다.라르스 뤼케 라스무센 덴마크 외무장관은 이날 워싱턴DC에서 J D 밴스 미국 부통령 등 트럼프 행정부 고위 인사들을 만난 뒤 “우리는 여전히 근본적인 의견 차이가 있지만 의견 차이를 인정하기로 했다”며 “우리는 대화를 이어갈 것”이라고 말했다.그러면서도 그는 “솔직하고 건설적인” 회담이었다고 밝혔다. 회동에는 두 사람 외에 마코 루비오 국무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관이 참석했다.라스무센 장관은 덴마크대사관에서 열린 기자회견에서 “우리의 관점은 여전히 다르다”며 “대통령은 자신의 입장을 분명히 했다. 우리는 다른 입장을 갖고 있다”고 말했다.미국과 덴마크는 다만 덴마크 자치령인 그린란드의 자결권을 침해하지 않으면서도 트럼프가 말한 미국의 안보 우려를 해소할 방안을 모색하기 위한 ‘워킹그룹’을 만들기로 했다. 그는 “우리 관점에서 그 실무 그룹은 미국의 안보 우려를 어떻게 해소할지에 초점을 맞추되 덴마크 왕국의 레드라인을 존중해야 한다“고 말했다. ‘레드라인’이란 미국의 그린란드 병합 반대를 가리킨 것으로 풀이된다. 모츠펠트 장관은 그린란드가 미국과의 협력 강화를 바라지만 미국령이 되기를 바라는 것은 아니라고 강조했다.트럼프는 회담 뒤 취재진 질문에 “우리는 그린란드가 국가 안보 필요하다”며 “뭔가 해법이 나올 것으로 생각한다”고 답했다. 그는 “러시아나 중국이 그린란드를 점령하려고 하면 덴마크는 할 수 있는 일이 아무것도 없지만, 우리는 뭐든지 할 수 있다”며 “지난주 베네수엘라를 보면 알 수 있을 것”이라고 강조했다.트럼프는 회담 직전 트루스소셜에 “그린란드에 미국의 손에 들어오면 북대서양조약기구(NATO·나토)는 훨씬 강력하고 효과적으로 변할 것”이라고 적었다.덴마크도 이날 회담 전 그린란드에 군사 주둔을 강화를 시작했다. 덴마크와 그린란드 정부는 “북극 방위 강화 약속의 하나로 동맹국들과 긴밀히 협력해 그린란드와 그 일대의 주둔군을 늘리기 시작했다”고 발표했다. 덴마크의 요청으로 스웨덴 군인들도 그린란드에 도착했다.덴마크는 트럼프의 병합 주장에는 반대하면서도 안보 상황 변화는 인정한다. 최근 기후변화로 북극 빙하가 녹으면서 이전에는 항해가 불가능했던 그린란드 항로가 열렸고 미국과 중국, 러시아가 군사적 상업적 우위를 놓고 경쟁하고 있어서다.다만 덴마크는 중국과 러시아의 배가 그린란드 주변에 접근하고 있다는 주장은 반박하고 있다. 라스무센 장관은 이날 “우리 정보에 따르면 지난 10년간 중국 군함에 그린란드에 온 적은 없다”고 말했다.트럼프 대통령은 그린란드 병합에 군사력 동원까지 가능하다는 입장이지만 실제로는 매입이 유력하게 거론된다. 다만 그린란드는 자신의 영토를 매각할 의사가 없다고 밝혔다. 실제 매입에 합의하더라도 미국은 천문학적인 비용이 예상된다. NBC방송은 미국 학자와 전직 관리 집단이 잠정적인 그린란드 매입가를 추산한 결과, 5000억달러∼7000억달러(약 1027조원)를 예상했다고 이날 보도했다.NBC는 미국이 그린란드와 ‘자유 연합 협정(compact of free association)’을 맺는 방안도 검토하고 있다고 전했다. 미국이 재정 지원을 제공하는 대신 그린란드에 군사적 주둔을 허용하는 내용으로 미국은 마셜제도와 팔라우 등과 유사한 협정을 맺고 있다. NBC는 “그린란드를 이런 협정 국가에 추가하는 것은 서반구에서의 미국 패권에 대한 트럼프의 광범위한 비전의 일부를 충족시킬 수 있으며, 그린란드의 구매 비용으로 추정되는 5000억달러에서 7000억 달러보다 덜 비용이 들 수 있다”고 전망했다.임성수 기자 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지