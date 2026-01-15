오세훈 “‘한동훈 제명’ 국민 실망…국힘, 왜 자멸의 길 가나”
오세훈 서울시장은 국민의힘 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표 제명을 의결한 것을 두고 국민이 실망하고 있다며 ‘공멸’의 길을 멈춰야 한다고 15일 촉구했다.
그러면서 한 전 대표에게는 당원게시판 사태와 관련한 합리적인 설명을, 장동혁 국민의힘 대표에게는 ‘더 큰 리더십’을 주문했다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘여기서 멈춥시다’라는 제목의 글에서 이렇게 말했다.
오 시장은 “특검이 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 날, 국민의힘 윤리위는 한동훈 전 대표 제명을 의결했다”며 “국민의힘의 이런 생경한 모습에 국민들은 참담함과 실망을 느끼고 있다”고 운을 뗐다.
오 시장은 이어 “자숙과 성찰을 보여야 할 때 분열과 충돌의 모습을 보이는 국민의힘은 비정상의 길, 공멸의 길을 가고 있다”면서 “승리의 길을 벗어나 도대체 왜 자멸의 길을 가고 있나”고 되물었다.
오 시장은 또 “한 전 대표도 당원들이 납득할 설명을 해줘야 한다. 통합과 화해의 명분을 먼저 마련해달라”면서 당원게시판 사태 관련 합리적인 설명을 요구했다.
오 시장은 장동혁 국민의힘 대표를 향해선 “이제는 멈춰야 한다. 더 큰 리더십으로 당을 이끌어야 한다. 제명은 곧 공멸”이라고 말했다.
오 시장은 “지금은 통합 우군인 이준석 전 당 대표를 억지로 쫓아내고 결국 무너지는 길을 가야만 했던 그 뼈아픈 교훈을 잊었나”라고 반문했다.
오 시장은 “뼈아픈 과거와 단절하는 데 주저함이 없어야 한다”며 “모든 세력을 통합해 오만한 거대 권력과 맞서야 한다. 그래야 나라와 국민을 지킬 수 있다”고 목소리를 높였다.
오 시장은 “엄중한 눈빛으로 우리를 바라보고 계시는 국민을 생각해야 할 때”라는 말로 글을 맺었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
