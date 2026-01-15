머스크 “테슬라 FSD 판매 중단…월 구독제로만 제공한다”
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자율주행기능(FSD)을 구독제로만 제공할 예정이라고 14일(현지시간) 예고했다.
일시불로 판매하던 방식을 중단하고 매달 이용료를 받겠다는 것이다.
머스크는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “테슬라는 2월 14일 이후 FSD 판매를 중단할 것”이라며 “이후 FSD는 월간 구독으로만 이용할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
테슬라는 FSD를 8000달러를 받고 한 번에 판매하거나 월 99달러부터 시작하는 구독제로 제공해왔다. 그러나 앞으로는 오직 구독제로만 운영하겠다는 것이다. 다만 머스크는 그 이유에 대해선 밝히지 않았다.
그간 테슬라는 FSD 이용자나 월 구독자 수를 공개한 적이 없다.
테슬라는 현재 FSD 완전 자율주행 버전을 이용, 미국 텍사스주 오스틴에서 제한적으로 로보(무인)택시 서비스를 운영하고 있다. 샌프란시스코에선 안전 요원이 운전석에 탑승한 상태로 택시(차량호출) 서비스를 운영 중이다.
이런 상황에서 미 경제매체 CNBC는 로보택시 시장에서 테슬라가 구글 웨이모보다 한참 뒤처져 있다고 이날 보도했다.
매체는 투자회사 타이거 글로벌 보고서를 인용해 웨이모의 지난달(2025년 12월) 주간 유료 승차 건수가 45만건을 넘어섰다고 전했다. 웨이모는 현재 미국 오스틴과 샌프란시스코, 피닉스, 애틀랜타, 로스앤젤레스(LA)에서 로보택시를 운영하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사