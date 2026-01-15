[속보] 뉴욕증시, 금융·기술주 하락에 약세 마감
뉴욕증시 3대 지수가 금융주와 기술주 약세 여파로 14일(현지시간) 하락 마감했다.
미국 은행 일부 실적이 기대에 못 미치며 실망감을 준 데다 미국이 이란에 군사 개입할 수 있단 불안감이 투자자들의 투매를 촉발했다.
다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 장 막판에 이란을 공습하지 않을 수 있다고 시사하며 낙폭을 빠르게 줄였다.
14일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 42.36 포인트(0.09%) 내린 4만9149.63에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 37.14 포인트(0.53%) 밀린 6926.60, 나스닥종합지수는 238.12 포인트(1.00%) 떨어진 2만3471.75에 각각 마감했다.
이날 실적을 발표한 주요 은행들이 일제히 약세를 보였다.
웰스파고가 4.61% 급락한 데 이어 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹도 각각 3.78%, 3.45% 하락했다.
웰스파고는 지난해 4분기 실적이 기대에 미치지 못했다. 다만 뱅크오브아메리카와 씨티그룹은 전문가 예상을 웃도는 실적을 발표하고도 매도세를 막지 못했다.
미국 주요 은행주들은 도널드 대통령이 신용카드 금리 상단을 10%로 제한하는 방안을 발표한 뒤 약세 흐름을 이어가고 있다.
이런 상황에서 반도체 기업을 중심으로 한 대형 기술주 약세가 투자 심리를 짓누르며 전체 지수를 끌어내렸다.
엔비디아가 1.37% 떨어졌으며 브로드컴(-4.15%), 마이크로소프트(-2.31%), 테슬라(-1.77%), 아마존(-2.43%), 메타(-2.49%) 등 주요 기술주도 하락했다.
로이터 통신은 이날 중국 세관 당국이 최근 세관 요원들에게 엔비디아 인공지능(AI) 칩 ‘H200’ 반입을 허용하지 말 것을 지시했다고 보도했다.
전문가들은 중국의 이 같은 움직임이 오는 4월로 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 협상 카드를 확보하기 위한 것일 가능성을 제기했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
