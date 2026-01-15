트럼프 “이란서 시위대 살해 중단됐고, 처형 계획 없다 들어”
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 정부가 반정부 시위에 참석한 시민들을 살해한 것과 관련해 “이란에서 (시위대) 살해가 중단됐다고 들었다”고 14일(현지시간) 밝혔다.
그러면서 “처형 계획도, 한 건 또는 여러 건의 처형도 없다”고 강조했다.
경제난으로 촉발된 시위가 3주 차로 접어든 상황에서 외신 등을 통해 전해오는 이란 시위대 대규모 유혈진압 소식들과 결을 달리하는 발언이라 이목이 집중된다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 서명식 행사에서 “우리는 상당히 강력하게 통보받았다. 하지만, 그 모든 의미가 뭔지를 알아볼 것”이라며 이렇게 말했다. 트럼프 대통령은 이어 ‘신뢰할 만한 소식통’ 등으로부터 이 같은 소식을 들었다고 전했다.
트럼프 대통령은 이“만약 그런 일이 발생했다면 모두가 분노했을 것”이라며 “하지만 나는 살해가 중단됐으며 처형이 중단됐다는 정보를 방금 접했다”고 말했다.
그러고는 “지난 며칠간 사람들이 이야기했던 그 처형은 없을 것이다. 오늘이 처형일이었다”고 설명했다.
트럼프 대통령은 ‘살해가 중단됐다는 소식을 누가 말해줬나’라는 질문을 받고 “다른 편의 매우 중요한 소스”라며 “그것이 사실이길 바란다”고 답했다.
트럼프 대통령은 ‘이란에 대한 군사작전 옵션은 배제되는 것이냐’며 묻는 말엔 “절차가 어떻게 진행되는지 지켜보겠다”고 답했다. 이어 “하지만 우리는 매우 좋은 소식을 (이란에서) 무슨 일이 벌어지는지 잘아는 사람들으로부터 받았다”고 부연했다.
노르웨이에 본부를 둔 IHR은 시위 18일째인 이날까지 시위 참가자 최소 3428명이 숨졌다고 말했다. 전날 집계한 734명에서 약 5배 늘어난 것이다. 미국 CBS방송은 소식통을 인용해 이란 시위 관련 사망자가 1만2000명에서 2만명 수준으로 추정된다고 전했다.
트럼프 대통령은 이란 시위대에 대한 유혈 진압과 극형 등을 문제삼으면서 대이란 군사개입의 명분이 될 수 있음을 시사했다.
트럼프 대통령은 전날 CBS 인터뷰에서 이란 정부가 반정부 시위대를 교수형에 처할 가능성을 두고 “그들이 그런 일을 한다면 우리는 매우 강력한 조치를 취할 것”이라고 경고했었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
