K뮤지컬 ‘스웨그에이지 외쳐,조선!’ 브로드웨이월드/UK 수상
‘최고의 콘서트 프로덕션’ 부문… 관객 온라인 투표 100%로 선정
‘스웨그에이지 외쳐,조선!’이 국내 창작 뮤지컬로는 처음 ‘2025 브로드웨이월드 UK/웨스트엔드 어워즈’에서 최고의 콘서트 프로덕션' 부분을 수상했다고 14일 제작사 PL엔터테인먼트가 밝혔다.
‘브로드웨이월드 UK/웨스트엔드 어워즈’는 공연 전문 매체 브로드웨이월드가 주최하는 시상식이다. 영국 전역에서 한 해 동안 선보인 연극·뮤지컬·콘서트를 대상으로 관객 온라인 투표 100%로 수상작을 선정한다. ‘최고의 콘서트 프로덕션’ 부문은 콘서트형 쇼케이스와 스테이지 콘서트를 평가하는 부문으로, 지난해 처음 신설됐다.
‘스웨그에이지 외쳐,조선!’은 시조가 금지된 가상의 조선을 배경으로 백성들이 시조와 춤으로 자유와 정의를 찾아가는 과정을 그린 창작 뮤지컬이다. 지난해 9월 8일 영국 런던 웨스트엔드에 있는 질리언 린 시어터에서 국내 배우가 작품의 주요 장면과 넘버를 시연하는 콘서트형 쇼케이스를 열었다.
해당 쇼케이스는 단 1회 공연임에도 높은 객석 점유율과 함께 관객들의 떼창과 기립박수를 이끌어내며 호평을 받았다. 제작진은 제한된 무대 여건 속에서도 한국 창작 뮤지컬 특유의 에너지와 집단 퍼포먼스를 효과적으로 전달한 점이 수상으로 이어졌다고 설명했다. PL엔터테인먼트는 “한국 창작 뮤지컬의 가능성을 해외 관객과 공유한 뜻깊은 성과”라며 “향후 다양한 방식으로 해외 무대 진출을 모색해 나가겠다”고 밝혔다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
