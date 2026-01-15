[속보] 美 대법원, 14일에도 상호관세 관련 판결 안 내려

로이터 “대법원, 3건 판결에도 관세 판결은 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미시간주 디트로이트에서 열린 행사에 참석한 모습. 연합뉴스

행정부가 돌려줘야 할 환급액과 보상해야 할 투자액이 “수조(trillions) 달러”가 될 것이라고 말한 바 있다.