임태희 “대입 제도 개혁, 되돌릴 수 없는 선까지 가야”…재선 도전 내비쳐

경기교육이 추진해온 정책들은 그런 환경에 맞춘 기본틀”이라며 “이는 경기도교육청이 가장 앞서나간다고 감히 말씀드릴 수 있다”고 했다.

임태희 경기도교육감이 "경기도교육청이 대학입시 제도 개혁을 추진하고 있는데 교육감으로서 완성까지는 아니더라도 되돌릴 수 없는 선까지 가도록 하는 게 목표"라고 목소리를 높이면서 올해 경기도교육감 선거 재선 도전을 강하게 내비쳤다.임 교육감은 14일 도교육청에서 열린 신년 기자간담회에서 "'대학입시 제도가 교육감 소관사항이냐'는 얘기도 있다"면서도 이같이 밝혔다.이는 지난 12일 출입기자들과 만난 자리에서 대입 개혁의 본격적인 추진을 위해 국가교육위원회, 교육부, 대한민국교육감협의회, 한국대학교육협의회가 참여하는 대입 개혁 4자 실무협의체 구성을 제안한 데 이어 한 발짝 더 나아간 모양새다.그는 "교육환경 개선이 중요하지만 궁극적으로 대입제도가 바뀌지 않으면 모든 노력은 미완성에 그칠 것"이라며 "도교육청은 학생들의 창의력이 최대한 발휘되도록 기회를 넓혀주고 지원하는 방향으로 여러 정책을 추진해왔는데 이 기조가 어느 정도 정착되고 대한민국 교육을 끌고 갈 수 있도록 하는 게 소망"이라고 강조했다.임 교육감은 교사들에 대한 애정도 숨기지 않았다.그는 "학생들에게 선생님들이 중요한 역할을 하는데 마음껏 교육할 수 있는 여건이 굉장히 부족하다"며 "교사들이 좀 더 맞춤형으로 학생들을 위해 교육할 수 있도록 행정적인 측면에서 관련 없는 업무를 어떻게든 덜어줄 수 있는 방법을 고민하고 있다"고 말했다.임 교육감은 "임 교육감은 2024년 7월 '교육본질 회복을 위한 미래 대학입시 개혁 추진'을 선언하고 TF를 구성했다.이후 여러 차례 협의회와 연구를 거쳐 지난해 1월 경기도교육청은 기존 상대평가 폐지 및 5단계 절대평가 시행, 서술·논술형 평가 도입 등이 담긴 대입 개혁안을 발표한 바 있다.수원=강희청 기자