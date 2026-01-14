스키캠프에서 초등생 여제자 성추행 혐의 40대 교사 구속

경북경찰청, 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의

경북경찰청은 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법을 위반한 혐의로 청송지역 초등학교 교사 A씨(40대)를 구속했다고 14일 밝혔다.