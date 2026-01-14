정부, ‘이 대통령 피습사건’ 국가 지정 테러 여부 검토

김민석 국무총리. 연합뉴스

국가정보원에 요청했던 대테러합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러지정 관련 법률검토 결과를 종합해 테러 지정 여부를 결정하게 된다. 김 총리는 이 사건이 테러에 해당한다고 판단하는 것으로 알려졌다.