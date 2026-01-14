정부, ‘이 대통령 피습사건’ 국가 지정 테러 여부 검토
이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절 발생한 ‘가덕도 피습사건’에 대해 국가가 테러 지정 여부를 검토한다.
김민석 국무총리는 오는 20일 제22차 국가테러대책위원회를 개최해 올해 국내외 테러정세 전망, 국가대테러활동 추진계획 등을 점검하고, 가덕도 피습사건에 대한 테러 지정 여부를 심의·의결할 예정이라고 14일 밝혔다.
국무총리를 위원장으로 하는 위원회에는 대테러 관계기관장 20명이 참석한다. 위원회는 국가정보원에 요청했던 대테러합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러지정 관련 법률검토 결과를 종합해 테러 지정 여부를 결정하게 된다. 김 총리는 이 사건이 테러에 해당한다고 판단하는 것으로 알려졌다.
앞서 이 대통령은 민주당 대표로 부산 가덕도신공항 부지를 방문한 2024년 1월 기자들과 만나 질의응답을 마친 후 차량으로 이동하는 과정에서 흉기를 든 괴한에게 피습됐다. 이 대통령을 피습한 60대 남성에게는 지난해 징역 15년이 확정됐다.
