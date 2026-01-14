송강호·구교환 만난다…‘정원사들’ 화려한 라인업 완성
배우 송강호, 구교환, 송승헌, 이광수, 신현빈, 이재인이 남동협 감독의 새 영화 ‘정원사들’(가제)에서 호흡을 맞춘다.
‘정원사들’의 제작사 하이브미디어코프는 이들 배우 6명의 캐스팅이 확정됐다고 14일 밝혔다. ‘정원사들’은 화초 키우기가 유일한 취미인 ‘식집사’ 공무원 최영일(송강호)이 동네 사고뭉치 김문호(구교환)와 손잡고 특별한 원예 사업에 뛰어들면서 조용했던 마을이 대혼란에 빠지는 이야기다.
앞서 출연이 확정된 송강호의 극 중 사고뭉치 파트너 김문호 역에는 구교환이 캐스팅됐다. 영화 ‘만약에 우리’ ‘탈주’ ‘모가디슈’, 넷플릭스 시리즈 ‘D.P.’ 등 다양한 작품에서 독보적 스타일을 구축한 구교환과 송강호의 케미스트리가 기대를 모은다.
송승헌은 극 중 가요계를 한때 풍미했으나 불의의 사건으로 추락한 스타 한청용 역을 맡는다. 카리스마 이면에 숨은 반전 매력이 돋보이는 캐릭터로, 파격 연기 변신을 펼칠 전망이다. 디즈니+ 시리즈 ‘조각도시’, tvN 예능 ‘콩콩팡팡’ 등으로 사랑받는 이광수는 송사장 역에 낙점됐다. 송사장은 복권방을 운영하며 영일의 원예 사업 유통을 담당하는 파트너로 극에 활력을 더한다.
영화 ‘얼굴’ ‘지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들’, 드라마 ‘재벌집 막내아들’ ‘슬기로운 의사생활’ 등으로 깊은 인상을 남긴 신현빈은 위험한 비밀을 지닌 레스토랑 주인 강미애 역을 맡았다. 영화 ‘콘크리트 마켓’ ‘하이파이브’, 드라마 ‘미지의 서울’ 등으로 눈도장을 찍은 배우 이재인은 영일의 딸 최은수 역으로 특별 출연한다.
연출을 맡은 남동혁 감독은 오컬트와 코미디의 복합 장르 영화 ‘핸섬가이즈’를 통해 대중과 평단을 사로잡은 바 있다. ‘핸섬가이즈’와 ‘서울의 봄’ ‘하얼빈’ ‘야당’ ‘다만 악에서 구하소서’ ‘남산의 부장들’ ‘내부자들’ ‘메이드 인 코리아’ 등 작품성과 흥행성 겸비한 작품들을 선보여온 하이브미디어코프가 제작을 맡는다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사