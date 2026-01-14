‘트럼프와 브로맨스’ 맘다니… 마두로 체포에 ‘버럭’
전화 걸어 강하게 항의
“트럼프, 불쾌감 드러내”
아무도 예기치 못한 도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장의 우호 관계가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포를 계기로 급속히 냉각되고 있다.
미 정치전문매체 악시오스는 맘다니 시장이 미국의 베네수엘라 군사작전 이후 트럼프 대통령에게 직접 전화를 걸어 “(군사작전은) 정권 교체를 추구하는 행위이자 연방법 및 국제법 위반”이라며 강하게 항의했다고 13일(현지시간) 보도했다. 이 통화 이후 트럼프 대통령은 측근들에게 맘다니 시장의 격앙된 항의에 놀랐다는 반응을 보인 것으로 전해졌다.
트럼프 행정부 내부에서는 맘다니 시장의 항의 전화를 ‘선을 넘은 행동’으로 받아들이는 분위기다. 뉴욕타임스(NYT)는 최근 트럼프 대통령과의 인터뷰를 전하며 “트럼프는 지난해 11월 맘다니가 백악관 집무실을 방문했을 당시 젊고 카리스마 넘치는 정치인과의 만남에 흥분한 모습이었으나, 불과 몇 주 지나지 않아 맘다니가 그의 ‘놀라운 군사적·재정적·심리적 성공’을 망쳐버리자 불쾌감을 드러냈다”고 전했다. 그러면서 “단명한 ‘버디(친구) 코미디’의 또 다른 사례”라고 평가했다.
이번 충돌은 두 사람이 지난해 11월 백악관 회동을 계기로 비교적 원만한 관계를 유지해왔다는 점에서 더욱 주목된다. 당시 두 사람은 개인 연락처를 교환했고, 이후 문자 메시지를 주고받으면서 소통을 이어 나간 것으로 알려졌다.
뉴욕시장 선거 과정에서 트럼프 대통령이 맘다니 시장을 ‘공산주의자’로, 맘다니 시장이 트럼프 대통령을 ‘파시스트’로 비난했던 과거를 고려하면 두 사람의 관계 개선은 미국 정가에서도 이례적으로 받아들여졌다.
맘다니 시장은 NYT에 “대통령과 나는 의견이 다른 사안에 대해서도 항상 솔직하고 직접적으로 소통해왔다”면서 이번 사태가 관계 단절로 확대되는 것을 경계했다.
그러나 트럼프 대통령이 공개 석상에서 불쾌감을 표시한 만큼 두 사람의 관계가 이전 수준으로 회복되기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 일각에서는 이번 갈등이 연방정부와 뉴욕시 간 협력에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 관측이 제기된다. 맘다니 시장은 공약인 주거비 문제 해결 등을 위해 백악관과 협력해 연방 예산을 확보해야 하는 입장이다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
