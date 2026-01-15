주가조작 합동대응단, 핵심 ‘포렌식’ 인력 충원 2명 뿐…“패가망신” 주문 가능한가
금융당국이 ‘주가조작 근절 합동대응단’(합동대응단) 조직을 기존 37명에서 62명으로 확대하고 1개 팀에서 2팀 체제로 개편한다. 지난달 금융위원회 업무보고 당시 이재명 대통령이 인력 증원과 팀별 경쟁 체제 도입을 통해 주가조작 사건 적발에 속도를 낼 것을 지시한 데 따른 후속 조치다. 전체 인원이 기존 대비 25명 늘지만 조사 과정에서 가장 오랜 시간이 소요되는 디지털 포렌식과 관련한 인력은 2명 충원에 불과해 실제 조사 속도에 얼마나 효과를 낼 수 있을지는 미지수라는 평가가 나온다.
합동대응단은 14일 서울 영등포구 한국거래소에서 권대영 금융위 증권선물위원장 주재로 회의를 열고 이 같은 합동대응단 확대 개편 방안을 확정했다. 기존 합동대응단은 총 37명으로 금융감독원 부원장을 단장으로 금융위 4명, 금감원 20명, 거래소 13명으로 구성됐다. 이번 개편을 통해 금융위 인력은 4명에서 11명으로, 금감원은 20명에서 34명으로 확대된다. 거래소 인력은 기존과 같이 12명으로 유지된다.
조직도 기존 1팀에서 2팀 체제로 바뀐다. 현재까지는 강제조사반(금융위), 일반조사반(금감원), 신속심리반(거래소)으로 구성된 단일 팀 체제였으나 앞으로는 강제조사반과 일반조사반을 각각 1개씩 늘려 총 두 개 팀을 운영할 예정이다. 거래소 신속심리반은 1팀과 2팀을 동시에 지원하는 시스템이다.
다만 포렌식 인력은 기존 1명에서 3명으로 2명 늘어나는 데 그쳤다. 포렌식은 사건 조사 과정에서 오랜 시간이 소요돼 인력 확충이 시급했던 분야다. 앞서 이찬진 금감원장은 올해 초 기자들과 만나 “현재 사건 처리가 지연되고 있는데 이는 포렌식 때문”이라며 관련 인력의 필요성을 강조한 바 있다. 실제 사건당 압수수색 과정에서 수십개의 전자기기가 확보된다는 점을 고려하면 관련 인력이 크게 증원됐다고 보기는 어려운 결과다.
합동대응단 관계자는 “압수수색을 하다 보면 하루 안에 끝나는 경우가 많지 않고 길게는 1~2주가 걸린다”며 “그 과정에서 50개가 넘는 휴대폰과 노트북 등이 확보되는데 이런 것들을 다 포렌식해야 해서 조사 시간이 많이 소요되는 것”이라고 설명했다.
지난해 9월 23일 1호 사건으로 발표된 전문가 집단과 재력가의 1000억원 규모 시세 조정 사건은 현재 포렌식 작업이 완료됐다. 그러나 지난해 10월 28일 2호 사건으로 알려진 NH투자증권 고위 임원의 미공개정보를 이용한 불공정거래 사건은 여전히 포렌식 작업이 진행 중인 것으로 알려졌다. 이외에 합동대응단이 추가로 조사하고 있는 사건들의 경우엔 아직 압수수색 단계까지 조사가 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.
합동대응단은 최종적으로 포렌식 인력이 6명 정도로 충원돼야 한다고 보고 있다. 관계자에 따르면 이번에 추가된 금융위 인력 15명 중 포렌식 권한이 있는 조사공무원이 포함됐다. 다만 실제 포렌식 경험이 없어 당장 투입하는 데에는 어려움이 있다는 설명이다.
합동대응단은 이번에 증원된 인력이 본격적으로 업무를 시작하는 시점을 1월 말쯤으로 예상한다. 우선 다음 주부터 신규 인력을 대상으로 교육을 진행한다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
